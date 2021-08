Nestlé Nederland stelt nieuwe commercieel directeur aan

AMSTELVEEL – Nestlé stelt Erik Rikken aan als commercieel directeur Nederland, hij neemt het stokje over van Marjolijn Niggebrugge. Zij gaat verder als business manager plant-based meal solutions voor Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Erik Rikken is sinds 2007 in dienst bij de multinational, waar hij als trainee begon. Hier heeft hij verschillende commerciële posities gehad in category product & key accountmanagement in retail en out-of-home. Rikken was in zijn laatste rol als customer development lead verantwoordelijk voor de samenwerking met verschillende strategische klanten. Verder heeft de nieuwe commerciële directeur de uitvoering van diverse lanceringen begeleid voor merken als Starbucks, Garden Gourmet, MezEast en Wunda.

Brede ervaring

Nestlé spreekt vertrouwen uit over de nieuwe aanstelling: “Onze klanten, hun succes en de continuïteit in de relatie zijn voor ons van groot belang. Met de benoeming van Rikken zien we dit vol vertrouwen tegemoet. Met zijn brede commerciële en klantervaring zal hij samen met onze partners verder bouwen om duurzame groei voor hen en Nestlé te realiseren.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops