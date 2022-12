Europese Commissie pakt verpakkingsafval hard aan

BRUSSEL – De stroom aan verpakkingsafval moet harder worden aangepakt. Dat vindt de Europese Commissie. Frans Timmermans (Green Deal) en Virginijus Sinkevičius (Milieu) zijn bijeengekomen om een uitgebreid voorstel neer te leggen om het probleem op te lossen.

Het doel van de plannen is om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in 2040 per inwoner van Europa te verminderen met 15 procent ten opzichte van 2018. De voorstellen zullen volgens de Europese Commissie zorgen voor verzet, vanwege oplopende kosten op het gebied van bijvoorbeeld recyclingsystemen.

Hervulbaar

Een van de voorstellen van Timmermans en Sinkevičius is dat je in een café of koffietent geen weggooibeker meer krijgt als je ter plekke je koffie opdrinkt. Het moet worden geserveerd in een herbruikbare beker. Van al die to go-bekers moet 80 procent in 2040 herbruikbaar zijn. Datzelfde geldt voor weggooiverpakkingen van voedsel. Daarnaast staat in het voorstel om zakjes met mayonaise en ketchup, koffiemelkcupjes en creamer in zakjes te verbieden. In de doelstellingen staat dat bierverkopers in 2030 10 procent van hun drank moeten verkopen in hervulbare flessen, tien jaar later moet dat 20 procent blijft. En dan nog alle verpakkingen die ondanks veranderingen blijven. Die moeten zoveel mogelijk recyclebaar zijn of afbreekbaar. Daarbij kunnen we denken aan theezakjes en appelstickers. Kortom, de plannen raken de voedselbranche hard.

Het wetsvoorstel moet nog langs het Europees Parlement en de lidstaten. De plannen worden op zijn vroegst over drie jaar ingevoerd, als alle partijen akkoord zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops