Fairtrade certificeert 10.000ste product

UTRECHT – Binnen vijf jaar tijd is het aantal gecertificeerde Fairtrade producten verdubbeld naar 10.000 producten. Het 10.000ste product dat het Fairtrade label mag dragen zijn de koffiecapsules van Biocafé.

Het gros van de gecertificeerde producten vallen onder de categorieën: koffie, cacao en thee. In totaal kopen 7,1 miljoen huishoudens Fairtrade producten, volgens onderzoeksbureau GfK.

Cacao flinke stijger

De snelste stijger het afgelopen jaar was in de categorie cacao. Fairtrade producten zijn te verkrijgen in alle supermarkten en andere retailers. Dankzij het certificeren van de huismerkproducten van Plus zijn er veel nieuwe producten aan de lijst toegevoegd, dit waren ook voornamelijk producten waar cacao in zit. Daarnaast werden er ook veel diverse andere producten geïntroduceerd waaronder: Chocolatemakers repen, Jones Brothers koffiecapsules, Muma Tea en Mexicaanse kruidenpasta’s van Fairtrade Original.

Boeren tijdens corona

Tijdens de coronacrisis hadden miljoenen boeren en werknemers flinke klappen te verduren en zij hadden geen sociaal vangnet om deze tegenslagen mee op te vangen. Juist in deze tijd is Fairtrade voor deze boeren en werknemers van belang omdat zij hen extra hulp aanbiedt. Er wordt jaarlijks 7 miljoen euro aan Fairtrade premie gegenereerd in Nederland voor boerenorganisaties. Door middel van deze Fairtrade premie kunnen de organisaties voorzorgsmaatregelen treffen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen, daarnaast kan er ook een cashgedeelte worden uitgekeerd onvoorziene kosten te betalen.

Fairtrade week

In de week van 8 t/m 16 mei werkt Fairtrade samen met diverse supermarkten en winkels om meer mensen met Fairtrade producten in aanraking te brengen. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende acties die de producten uitlichten. De volgende retailers doen mee: Albert Heijn, Aldi, Boon’s Markt, Coop, Deen, Ekoplaza, Hema, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, MCD, Plus, Poiesz Supermarkten, Spar, Vomar, Waar en Wereldwinkel. Meer informatie over de Fairtrade Week is te vinden via de website fairtradenederland.nl

Bron: Levensmiddelenkrant