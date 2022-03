Flink biedt recepten Miljuschka Witzenhausen aan

AMSTERDAM – Flitsbezorger Flink voegt recepten van tv-kok Miljuschka Witzenhausen toe aan het assortiment. Deze kunnen in het winkelmandje worden geklikt wanneer klanten producten bestellen. Het gaat om ‘signature Miljuschka recepten’ en speciaal ontwikkelde recepten als een vegetarische kikkererwtencurry of biefstuk met balsamico-jus.

De recepten gaan vergezeld van de voor het gerecht benodigde ingrediënten, want Flink staat voor ‘toegankelijkheid, lokale producten en gemak’. De procedure is dus simpel: klanten selecteren eerst een recept in de app of webshop, en bestellen daarbij de ingrediënten die nodig zijn voor de bereiding. Vervolgens staan recept en ingrediënten binnen enkele minuten op het aanrecht, zo belooft Flink. Ingrediënten die de klant al thuis heeft kunnen worden overgeslagen in het bestelproces.

Categorie verrijken

Benjamin Zagel, managing director van Flink Nederland, is ‘ontzettend blij’ om met de tv-kok samen te werken. “Met Miljuschka’s heerlijke gerechten gaan we onze categorie met recepten verrijken. Speciaal voor Flink heeft ze een aantal makkelijke, voedzame, en simpelweg lekkere recepten gecreëerd. We kijken uit naar het komende jaar samen.”

Bron: Levensmiddelenkrant