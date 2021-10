‘Flitsbezorgers passen perfect in de ‘on demand’-mentaliteit’

Snellesupers.nl houdt ontwikkelingen in de gaten en geeft informatie

ZWOLLE - Snellesupers.nl is in september online gegaan. Hier kunnen consumenten een overzicht vinden van alle flitsbezorgers in Nederland. “De markt verandert continu qua spelers en bezorgregio’s, wij maken dat inzichtelijk”, vertelt Michiel Kanis van Next Food. De website belooft altijd een actueel overzicht van de flitsbezorgmarkt te verzorgen. Kanis vertelt ook zijn visie op de toekomst van flitsbezorgers.

Wie zit er achter de website en wat is het doel?

“Snellesupers.nl is ontwikkeld door marketingbureau NextFood en het doel is het informeren van Nederlanders over de aanwezigheid van flitsbezorging in algemene zin. Daarnaast bieden we een uitgebreide informatiepagina per flitsbezorger, inclusief screenshots en reviews, en houden we een actueel overzicht bij van de kortingsacties en vouchers voor klanten. Tot slot monitoren we de markt als geheel om nieuwe toetreders in Nederland snel te signaleren en op te nemen in ons overzicht. We houden dagelijks het nieuws in de gaten rondom supermarkten, maaltijdboxen, maaltijdservices en bezorgservices. Wanneer een flitsbezorger een nieuwe bezorgregio lanceert, wordt dit direct geïmplementeerd op het platform.”



Op welk gebied kunnen flitsbezorgers volgens snellesupers.nl nog winnen?

“Allereerst natuurlijk op het gebied van beschikbaarheid: op dit moment is de service slechts beschikbaar in enkele grote plaatsen in Nederland. Wel weten we op basis van openstaande vacatures dat bij onder andere Flink een snelle uitrol in meerdere steden gepland staat.

Als we kijken naar het assortiment zit er nog wel een gat met reguliere supermarkten. Er is in veel productcategorieën keuze, maar dit is nog niet erg ruim. Al moeten we niet verwachten dat deze nieuwe supermarkten 10.000 verschillende artikelen in hun assortiment gaan opnemen. Dat is niet hun core.”





Is het realistisch dat de huidige vier flitsbezorgers samen blijven bestaan?

“Ja en nee. Er zijn veel bedrijven in Europa die staan te springen om live te gaan in nieuwe gebieden en landen. Het is niet ondenkbaar dat deze ook in Nederland voet aan de grond willen krijgen. Het zullen op korte termijn eerder meer dan minder partijen worden. Daarbij zullen ook traditionele supermarkten zich in deze strijd gaan mengen om marktaandeel te behouden, evenals bezorgplatformen zoals Uber en Deliveroo. Op de lange termijn is er logischerwijs minder plek voor zoveel losse bezorgservices en dat is mogelijk ook niet wenselijk. De aanbieder die het snelst live is in veel steden, en daardoor veel klantdata bezit en kan analyseren, heeft de sleutel tot het meest efficiënte businessmodel in handen. De kans is groot dat deze aanbieder dan ook dominant zal worden door scherpere tarieven in verband met concurrenten.”



Wat is de grootste aantrekkingskracht van flitsbezorgers?

“Dat is de snelheid van bezorgen. Dat aspect is dan ook meteen het grootste voordeel ten opzichte van de traditionele supermarktbezorgservices. Ten tweede is ook de flexibiliteit in de bezorglocatie een unique selling point . Zo kun je in bijvoorbeeld Amsterdam op een openbare locatie je boodschappen laten leveren. We zien dat dit bijvoorbeeld door jongeren wordt gedaan voor een borrel. Ook het lage minimum bestelbedrag is uniek, hierdoor is het laagdrempelig om te gebruiken. Als we kijken naar algemene consumententrends past deze service natuurlijk perfect in de ‘on-demand’mentaliteit: als we iets bestellen, willen we het direct hebben. Mede door corona zijn de boodschappenbezorgservices flink gegroeid.

Mensen hebben massaal kennisgemaakt met deze handige diensten en dat zal een blijvend effect hebben.”

Bron: Levensmiddelenkrant