FNV en CBL nemen tomatenketen onder de loep

LEIDSCHENDAM – FNV en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) doen onderzoek naar de risico’s op schending van mensenrechten in de tomatenhandel. Uit verschillende analyses komt namelijk naar voren dat deze keten een zogeheten hoog-risicoketen is.

Het onderzoek richt zich specifiek op de productieketen van de ingeblikte tomatenhandel in Italië, een belangrijke leverancier van de groente. De twee partijen willen eind juli in kaart hebben welke specifieke risico’s op schendingen van mensenrechten er zijn en welke verbeteringen nodig zijn. Daarbij stellen ze aanbevelingen op voor Nederlandse deelnemers in de keten, om een positieve verandering in gang te zetten.

Aandeel

Volgens de vakbond en het bureau is een belangrijk onderdeel van het onderzoek het in kaart brengen van het aandeel van de Nederlandse producenten en afnemers in de specifieke keten. Zo kan per onderdeel beter gekeken worden welke stappen gezet kunnen worden om de positie van werknemers te verbeteren. Er wordt onder andere gekeken naar de rol die supermarkten, fabrikanten en organisaties die kwaliteitscertificaten uitreiken, hierin spelen.

Ondersteund

Het CBL sluit zich aan bij het belang van het aanpakken van de risico’s. Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij CBL: “Nederlandse supermarkten vinden het essentieel dat mensenrechten in de ketens worden geborgd. Het is dan ook belangrijk om mogelijke sociale misstanden in de Italiaanse tomatenketen te onderzoeken en om inzicht te krijgen in het handelingsperspectief van de betrokken partijen. Voor een gedegen onderzoek is samenwerking cruciaal. Wij slaan dan ook graag de handen ineen met FNV om positieve verandering teweeg te brengen.” Het onderzoek wordt ondersteund door andere partners in het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, namelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Bron: Levensmiddelenkrant