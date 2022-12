FNV Young & United: ‘Riders van flitsbezorgers zijn het zat’

AMSTERDAM – Meer dan tweehonderd bezorgers, riders in vakjargon, van flitsbezorgers Getir, Gorillas en Flink hebben een petitie ondertekend voor betere materialen en beter loon. De actie is geïnitieerd door collega-riders en vakorganisatie FNV Young & United.

Voor hun werk verdienen de riders het minimumloon. Daarnaast moeten zij hun werk doen met ‘krakkemikkige fietsen of scooters en in slechte regenkleding, aldus de vakbeweging in hun persbericht. De bezorgers doen hun werk in alle weersomstandigheden met soms levensgevaarlijke situaties als gevolg. Daar moet verandering in komen.

De petitie wordt woensdagmiddag 7 december door een delegatie van riders aan de bedrijven aangeboden.

Bron: Levensmiddelenkrant