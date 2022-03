Food2Smile: ‘Laat mensen minder snoepen met portiecontrole’

ZEIST – Miriam Bouwens, voedingsdeskundige en founder van Food2Smile, heeft een oplossing om mensen minder te laten snoepen. Ik ben in 2015 Food2Smile gestart omdat iedereen snoept en snackt en dat toen altijd suikerbommen waren. Ik wilde iets doen aan het verantwoorder maken van het aanbod. Dat is gelukt, we hebben een prachtig en breed assortiment met The Positive Choice; steeds het gezondere alternatief bieden ten opzichte van het suikerrijke of vettere alternatief”, vertelt Bouwens.

Op 15 februari organiseerde Schuttelaar & Partners in samenwerking met VBZ (branchevereniging zoetwaren) een webinar over portiegroottes. Sprekers kwamen van het Voedingscentrum (VC), de WUR (Wageningen University & Research) en het ministerie van VWS. Kleinere porties zouden volgens Bouwens de oplossing zijn om consumenten minder te laten snoepen.

Norm en realiteit

“Het Voedingscentrum geeft binnen de Schijf van Vijf ruimte voor producten die ons lijf niet nodig heeft, zoals snoep. Mits je wel volgens de Schijf van Vijf eet. Dagelijks mag je dan volgens hun normen 15 procent buiten de Schijf van Vijf eten. Als richtlijn is dat drie tot vijf keer iets kleins snoepen of snacken en drie keer per week iets groters. Iets kleins is dan iets dat maximaal 75 kcal bevat. Dat lukt Nederland niet. Bij lange na niet zelfs. We halen nu slechts een derde van onze calorieën producten die binnen de Schijf van Vijf vallen. Ruim 65 procent van onze calorie-inname komt uit etenswaren die buiten de Schijf van Vijf vallen. Ruim vier keer zoveel als de norm dus.” De vraag die Bouwens zichzelf heeft gesteld is Hoe kunnen we dat nou tegengaan? Waar is de consument gevoelig voor? Wat negeert de consument of wordt überhaupt niet meegenomen in de afwegingen om iets wel of niet te kopen, kiezen en eten?

Porties

“Wel is duidelijk dat porties steeds groter worden. Een dinerbord uit de jaren ‘50 was gemiddeld 4 cm in doorsnee kleiner van dat van nu. En een groter bord waar meer eten op ligt, betekent dat er meer gegeten wordt. Een Mars, een glas fris, een muffin; ze zijn nu allemaal groter dan vroeger. De grote merken bieden ons heel slim drie verschillende maten aan. Massaal kiezen wij voor de middelste. Mensen kiezen – en dat is psychologisch bepaald - nu eenmaal voor het midden. En die middelste is groter dan de enige kleinere keuze die we vroeger hadden”, zegt Bouwens. Zij ziet dat een kleinere portie aanbieden stuit echter op verzet. “Verzet van fabrikanten want dat vergt investeringen in nieuwe verpakkingen. Ook zijn ze bang dat de consument hun merk dan laten liggen en voor de concurrent kiezen. Een kleinere verpakking is onevenredig duurder dan een grotere en accepteert de consument dat wel? En wat is de ondergrens van kleiner en minder? Gaat de klant dan écht minder eten of eet deze dan gewoon twee stuks en slaan we als aanbieders de plank mis met onze goede bedoelingen?”

Uitdeelzakjes

Vorig jaar introduceerden Food2Smile mini verpakkingen: 20 gram gummy snoepjes als uitdeelzakjes snoep. En die blijken een succes, aldus Bouwens. “Daar ben ik heel blij mee. Zo eet je even iets lekkers en op = op, geen verleiding om meer te eten.”

Bron: Levensmiddelenkrant