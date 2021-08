Foodblogs linken nu ook naar online winkelmand AH

ZAANDAM – Albert Heijn start een samenwerking met veertien foodblogs en culinaire websites om vanuit bepaalde recepten de benodigde ingrediënten in de online winkelmand te plaatsen.

In juni lanceerde Jumbo deze bestelknop al op tien websites. Albert Heijn werkt hiermee samen op dezelfde foodblogs, en breidt uit met vier websites. “Foodblogs en andere websites met recepten zijn al jaren bezig aan een gestage opmars. Miljoenen mensen zoeken wekelijks hun culinaire inspiratie online.” zegt Kees Meershoek van Food Influencers United. “Corona heeft dat alleen maar versterkt. Men at meer thuis en met de sluitingen van de horeca ging er ook meer aandacht naar het koken. Foodblogs zagen hun verkeer met tientallen procenten toenemen.”

Explosief

Philip Sonneveldt, senior online marketing expert bij Albert Heijn, vertelt dat in 2020 online boodschappen explosief groeide: “Dit had zelfs nog meer kunnen zijn wanneer er meer bezorgcapaciteit was geweest. Inmiddels zien we wel dat een deel van het online publiek weer terug gaat naar de fysieke winkel, maar lang niet allemaal. Corona is dus zeker een versneller geweest in de groei van online boodschappen.”

Opschalen

Voor Albert Heijn hét moment om online op te schalen volgens Food Influencers United. “We hadden reeds een Albert Heijn bestelknop bij enkele partners” aldus Sonneveldt. “De samenwerking met Food Influencers United brengt ons de techniek én het bereik om deze service aan een veel groter publiek te leveren.” Wanneer het gebruik van de bestelknop bevalt, volgen meer foodblogs.

Bron: Levensmiddelenkrant