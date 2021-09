Foodwatch roept supermarkten op tot leeftijdsgrens voor energiedrankjes

AMSTERDAM – Foodwatch heeft een oproep gedaan aan tien grote Nederlandse supermarkten om een leeftijdsgrens tot 18 jaar te implementeren. De tien formules (samen goed voor 90 procent van het marktaandeel) staan allen open voor een leeftijdsgrens, mits alle supermarkten meedoen.

Na gezondheidsproblemen bij jongeren door de consumptie van energiedrankjes en een alarm van kinderartsen, werd in 2018 onderhandeld over leeftijdsrestricties aan de kassa van supermarkten. Vier jaar later zijn er echter weinig uitkomsten geweest. Enkel Aldi en Lidl hebben een leeftijdsgrens tot veertien jaar voor het kopen van de drankjes. Ook Vomar wacht niet totdat er regelgeving komt en implementeert een grens tot veertien jaar in.

CBL

Voor het implementeren van deze grens kijken de supermarkten naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) via branchebrede afspraken of naar de overheid via wetgeving. Campaigner Elif Stepman van Foodwatch: “Het kan ons niet schelen of het ministerie of het CBL eerst initiatief neemt, als er maar een nationale leeftijdsgrens voor energiedrankjes komt. We zijn benieuwd wie er het eerst aan de kar gaat trekken.”

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde slaat alarm en roept op tot een leeftijdsgrens van achttien jaar. Voor jongeren is de hoeveelheid cafeïne in energiedrankjes heel hoog en de hoeveelheid suiker is volgens hen ook niet goed voor de gezondheid. “Een hoge consumptie van energiedrankjes kan leiden tot hartritmestoornissen, slaapproblemen en zelfs nierfalen”, aldus de vereniging.

Foodwatch

Foodwatch heeft een brief geschreven naar de directeuren van tien grote supermarkten in Nederland (AH, Aldi, Coop, DekaMarkt, Dirk, Jumbo, Lidl, Plus, Spar en Vomar) met de oproep om de leeftijdsgrens tot achttien jaar te gaan hanteren. Hier zijn positieve reacties op teruggekomen, echter willen ze dat met alle supermarkten samen doen. Foodwatch is een sociale media campagne gestart, waarbij ze het CBL met zoveel mogelijk consumenten oproept nu eens mee aan de kar te trekken voor een leeftijdsgrens.

Bron: Levensmiddelenkrant