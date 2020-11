Foodybox mediakit 2021 toont aan: 'cijfers liegen nooit'

KOOG AAN DE ZAAN - “De Foodybox Herfst bewijst dat er onder food-& drinksproducenten veel vertrouwen is in dit marketinginstrument. In deze recente box zitten veel nieuwe producten en wij begroeten ook steeds meer nieuwe opdrachtgevers. Daar zijn wij als team van Kroon op het Werk reuzetrots op. De Foodybox wordt steeds bekender bij -marketingprofessionals. Ze weten ons goed te vinden.”

Dat zegt Robert Kroon, managing director bij marketing & PR-bureau Kroon op het Werk. De stijging in bekendheid is te zien na een analyse van de cijfers van Foodybox van de afgelopen drie jaar. Deze cijfers en nog meer achtergrondinformatie vind je terug in een Foodybox mediakit 2021. Vraag de kit vrijblijvend aan bij: anne-lotte@dekroonophetwerk.nl.

Groen

Kroon vervolgt: “De cijfers in de kit tonen aan dat de deelnemers van de box waar krijgen voor hun geld. Alle cijfers lopen op. Een toename in bereik, de mediawaarde stijgt, noem het maar op. Alle seinen staan op groen. De cijfers zeggen iets over hoe levendig wij zijn onder redacteuren van tijdschriften en kranten en onder social influencers.”

Geloofwaardig

“Wij betalen de ontvangers niet voor artikelen en postings. Dat maakt dat onze resultaten geloofwaardig zijn. Met name social influencers worden meer en meer betaald, maar ik zet mijn vraagtekens bij de impact van deze artikelen. Volgers van social influencers zijn niet gek. Die zien meteen als een artikel of posting betaald is”, besluit Kroon.

Doe jij mee met de beste box van het jaar?

Qua rendement is de Foodybox Kerst de beste box van het jaar. “Wij hebben nog drie plekken vrij in deze superbox. Meld je vandaag met jouw product aan en jij sluit het jaar mooi af. Hiervoor kan je contact opnemen met Robert Kroon: 020-4820824.”

Blij met vers, gezond en duurzaam

Kroon: “In de box zien wij steeds meer vers en duurzame producten: Neem de rode bessen van de BerryBrothers, of het nieuwe vleesvervangende product van de Blue Butcher. Stuk voor stuk artikelen waar iedereen blij van wordt. Nieuwe toetreders in de markt zoals het toppastamerk Mazzeti, Harvest House en Morisana vind je ook in de box. Dit gaat ongetwijfeld een berg aan publiciteit opleveren.”

In deze editie van Foodybox:



Melvita biologische honing

La Molisana pasta

Simply Create bakproducten

Berry Brothers rode bessen

HEKS'NKAAS tube

Mazzetti BIO dressing

Blue Butcher burgers

Valle del Sole linzen

Wilhelmina pepermunt

Bekijk de hier een uitgebreid overzicht van de Foodybox-inhoud.

