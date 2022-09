Freasy breidt productie en online verkoop uit

ROTTERDAM – Diepvriesmaaltijdenfabrikant Freasy kan door een kapitaalinjectie de productie en online verkoop van kant-en-klaarmaaltijden uit de diepvries uitbreiden. Het bedrijf heeft plannen om na Nederland en België ook de Franse en Duitse markt te gaan bedienen.

Het afgelopen jaar zag Freasy de online verkoop verviervoudigen. De totale omzet is in één jaar tijd zelfs vertienvoudigd. Eric Veeneman, mede-oprichter van Freasy, ziet dat de voedingsmiddelenmarkt steeds meer kansen biedt voor kant-en-klaarmaaltijden uit de diepvries. “We leveren nu ook rechtstreeks aan bedrijven die hun medewerkers makkelijk en gezond willen laten eten. In die markt bieden we onder meer een goedkoop en aantrekkelijk alternatief voor het optuigen of extern inkopen van een eigen bedrijfscatering”, zegt Veeneman.

Investeerders

De twee nieuwe investeerders zijn DM F&B Investments en Verstegen Spices and Sauces. Sinds een jaar heeft Freasy een grote productiefaciliteit in het Verstegen-complex in Rotterdam. “Beide partijen brengen, behalve kapitaal, ook veel kennis en ervaring mee om onze verdere expansie-ambities te ondersteunen”, aldus Veeneman.

