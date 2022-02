FrieslandCampina presenteert jaarcijfers 2021

AMERSFOORT – De zuivelcoöperatie laat weten een netto-omzet te hebben behaald van 11,5 miljard euro, wat een stijging is van 3,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Prijsverhogingen, hogere basiszuivelprijzen en (voorzichtig) herstel van out-of-homemarkten in Europa hebben tot de stijging geleid. De nettowinst steeg met 117,7 procent naar 172 miljoen euro (2020: 79 miljoen euro). FrieslandCampina geeft aan dat de sterk gestegen grondstofkosten prijsverhogingen noodzakelijk gaan maken.

De coronapandemie had nog steeds grote invloed op de bedrijfsresultaten en nettowinst in 2021. Desalniettemin kan FrieslandCampina een verbetering melden van het bedrijfsresultaat met 32,5 procent naar 355 miljoen euro (268 miljoen euro in 2020).

Kindervoeding

De coronapandemie had ook grote invloed op de handel in Azië, waar de dalende geboortecijfers versneld doorzetten. Hierdoor viel de omzet van de business group Specialised Nutrition 3,5 procent lager uit. Met gerichte investeringen in marketing en e-commerce en het opbouwen van een nieuw distributienetwerk in regio’s en kleinere steden wist FrieslandCampina alsnog de kindervoedingsconsument voor zich te behouden.

Innovaties

Verschillende productinnovaties zagen het leven in 2021 of werden verder uitgebouwd. Een niet volledige opsomming: De business group Food & Beverage verhoogde het marktaandeel van ‘de slimme melkoplossing voor keukenprofessionals’ Lattiz in Nederland, België, Frankrijk en Denemarken en betrad nieuwe markten in Cyprus, Polen en Tsjechië. Dit jaar zullen daar weer andere Europese markten aan worden toegevoegd. Daarnaast werd Debic Cream Plus Mascarpone ‘met succes’ gelanceerd in de horeca- en bakkerijsector in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Polen. Het was een succesvol jaar voor Valess (ruim 30 procent omzetgroei en ‘aanzienlijke’ verbetering van de winstmarge) en met FrisoGo, een zelf ontwikkelde app, werd ‘vooruitgang geboekt’ in het bereiken van kleinere Chinese steden. In China en Hongkong heeft Friso Prestige Bio in het biologische segment het marktaandeel bijna weten te vervijfvoudigen ten opzichte van 2020. De e-commerce omzet van heel FrieslandCampina steeg met 18 procent.

Voorzichtig optimistisch

Volgens ceo Hein Schumacher was het resultaat van 2021 – het jaar waarin de zuivelcoöperatie haar 150-jarig bestaan vierde – ‘nog niet op het niveau van onze doelstellingen’. “Wel hebben we goede vooruitgang geboekt in het verstevigen van het fundament voor het bedrijf. De kostenmaatregelen zijn goed uitgevoerd en eerder dan gepland afgerond. Op duurzaamheid zijn over de hele linie goede resultaten behaald. De nieuw aangenomen ledenfinanciering heeft het vermogen van de onderneming versterkt,” vervolgt hij, waarna hij de verwachtingen voor dit jaar uiteenzet: “Voor 2022 zijn inflatie en kostenstijgingen de belangrijkste uitdaging om het resultaat op peil te houden. We zijn voorzichtig optimistisch over het herstel van de professionele markt alsmede aanhoudend hoge basiszuivelprijzen. In combinatie met een licht verbeterde markt voor kindervoeding verwachten we een omzetstijging van twee tot vier procent met constante marges ten opzichte van 2021 voor het hele jaar.”

