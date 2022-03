FrieslandCampina sluit fabriek en 2 torens

AMERSFOORT – De zuivelproducent wil de dagverse zuivelproductie en logistiek in Rotterdam samenvoegen met de dagverse zuivelproductie in Maasdam en twee melkpoedertorens in Leeuwarden sluiten. Met deze samenvoeging vermindert de CO2-uitstoot van dagverse zuivelproductie met 30 procent.

Deze stappen worden gezet met het oog op de transitie naar een productportfolio waarin de focus ligt op zuivelproducten met toegevoegde waarde. Voorbeelden van producten met toegevoegde waarde is zuivel onder het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Arbeidsplekken

Met de sluiting van de torens in Leeuwarden vervallen 55 arbeidsplaatsen en in Rotterdam 142. In Maasdam, waar alles samenkomt, zullen 40 nieuwe werkplekken komen. De medewerkers zijn vandaag geïnformeerd over het besluit. De torens in Leeuwarden worden per 1 mei 2022 gesloten, in Rotterdam zal dit uiterlijk december 2023 zijn. Volgens de fabrikant bedragen de eenmalige kosten die gemoeid zijn met de aanpassingen ongeveer 45 miljoen euro.

'Weloverwogen transitie'

Roel van Neerbos, president FrieslandCampina Food & Beverage: “We werken aan een toekomstbestendig en duurzamer productienetwerk. De weloverwogen transitie naar een productportfolio dat tegemoetkomt aan de marktvraag naar duurzamere producten met toegevoegde waarde. Dit heeft geleid tot het besluit onze dagverse zuivelactiviteiten onder te brengen in Maasdam en twee melkpoedertorens in Leeuwarden te sluiten. We realiseren ons dat dit voor de betrokken medewerkers hard aankomt. Uiteraard zullen we hen zo goed mogelijk begeleiden.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops