FrieslandCampina: ‘We zoeken naar wederzijdse belangen met afnemers’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Zuivel, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: FrieslandCampina

AMERSFOORT - FrieslandCampina wordt door retailers beloond voor al haar inspanningen van de afgelopen twee jaar. De zuivelfabrikant wint de award op het criterium Omzetprestatie. Jan-Willem Fransen, commercial business lead Campina, is trots op de overwinning.

Wat is je eerste reactie?

“We zijn natuurlijk hartstikke trots op deze waardering vanuit onze partners. Afgelopen jaar was een bewogen jaar. We zijn hard gegroeid in Retail en zijn door SBI wederom uitgeroepen tot meest duurzame zuivelmerk. Ook het On the way to PlanetProof-logo is bekender geworden en heeft bijgedragen aan de groei.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Allereerst door veelvuldig de dialoog aan te gaan en te zoeken naar de wederzijdse belangen. Op basis van onze Zuivelvisie kijken we samen met onze afnemers naar trends, groeidrijvers en hoe we daar samen op in kunnen spelen. Dit is geen one size fits all , maar een tailor made aanpak. Een voorbeeld hiervan is de focus op E-commerce waar een dedicated team op zit en met onze TASC-aanpak (Trust, Assortment, Search en Content, red.), waarmee we zorgen dat we samen met onze afnemers optimaal inspelen op hoe we in E-commerce kunnen groeien.”



“De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Naast promoties zijn er natuurlijk meerdere stappen die de consument neemt alvorens er een product gekocht wordt. Wij gebruiken hiervoor een consumer journey proces. Als Campina werken we het hele jaar aan merkvoorkeur met onze Sterk Met Campina-campagne die al sinds 2016 loopt. Dat doen we door het benadrukken van het belang van goed ontbijten en een beetje beweging. Het hele jaar door inspireren we Nederland. Dit doen we ook op de winkelvloer; hier geven we tips voor een goed en voedzaam ontbijt via onze topsportambassadeurs Epke Zonderland en Dafne Schippers, en sinds een jaar ook samen met Team Jumbo Visma. Deze ambassadeurs zie je terug op onze verpakkingen met hun favoriete ontbijt om de dag sterk te starten, en op onze onlinekanalen.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie Zuivel?

“Campina is heel consistent in de manier waarop we de consument benaderen. We focussen op het ontbijt en dat zie je terug in ons assortiment, we blijven bouwen aan de Kwark & Yoghurt-categorie. Zo hebben we afgelopen jaar ook een succesvolle Griekse Stijl Yoghurt in 1 kg emmer gelanceerd en ons kwarkassortiment uitgebouwd met 1 kg Volle Kwark, de nieuwe aardbeismaak 500 gram en portieverpakkingen.”

Dirk Jan Siebrand

senior assortimentsmanager Zuivel bij Jumbo over FrieslandCampina:

“FrieslandCampina heeft een uitstekende performance geleverd, met name in relatie tot de extra vraag tijdens COVID-19. Ondanks deze hogere klantvraag waren belangrijke KPI’s als leverperformance en productkwaliteit zeer goed op orde. De merken van FrieslandCampina zijn relevant voor onze klanten. Tijdens corona is dit toegenomen. De innovaties hebben bijgedragen aan de goede performance. FrieslandCampina is een van de belangrijkste partners van Jumbo en de voornaamste partner in zuivel. We hebben een intensieve en kwalitatieve samenwerking op disciplines zoals category management, inkoop, supplychain, kwaliteit, MVO en marketing.”

