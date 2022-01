Fusie Plus en Coop een feit

UTRECHT – Plus en Coop hebben al benodigde goedkeuringen ontvangen en gaan nu door als één bedrijf: Plus U.A. Met deze fusie ontstaat de derde grootste servicesupermarkt van Nederland. Deze is goed voor een consumentenomzet van 5 miljard euro van 550 winkels.

Met het inluiden van het nieuwe jaar gaat ook de integratie van beide bedrijven in de nieuwe coöperatie van start. Er wordt drie jaar uitgetrokken voor de ombouw van Coop-winkels naar het Plus-concept. Duncan Hoy, algemeen directeur Plus: “Nadat we in september overeenkomst bereikten over onze krachtenbundeling, kunnen we nu met gepaste trots zeggen dat onze fusie definitief is. Vandaag begint onze gezamenlijke toekomst, waarin we ons elke dag inzetten om de zorg voor goed eten, voor de buurt en voor elkaar waar te maken voor onze klanten.”

Benoemingen directie, bestuur en Raad van Commissarissen

De directie van de nieuwe organisatie bestaat uit:

• Duncan Hoy (algemeen directeur)

• Fred Bosch (financieel directeur)

• Mayte Oosterveld (operationeel directeur)

• Björn Bertrand (directeur vastgoed)

• Maarten Ebben (directeur winkeloperatie Coop)

• Murad Kiran (directeur ICT)

• Gerard Koning (commercieel en marketing directeur Coop)

• Eric Leebeek (commercieel directeur PLUS)

• Edwin Linssen (directeur winkelorganisatie PLUS)

• Peter van Mourik (marketing directeur PLUS)

• Judith Peters (directeur HR)

• John Uffing (directeur ondernemerszaken)

• Rowell Versleijen (directeur supply chain)

De Raad van Commissarissen en het bestuur van de coöperatie bestaan uit: Harry Bruijniks (voorzitter), Maartje Frederiks, Tjerk Hooghiemstra, Karin Janssen, Alfred Koehoorn, Han Kolff, Cornelis Trommel, Harold van Velzen, Edwin Versluis.

Bron: Levensmiddelenkrant