Gaan private labels de flitsbezorgers redden?

Gorillas en Flink kondigen eigen huismerkproducten aan

NIEUWVEEN - Appelsap, buffelmozzarella, verse pasta en bier. Gorillas kondigde onlangs aan deze nu ook van het eigen merk te gaan leveren. Kort daarna liet Flink weten koffiecups te gaan lanceren, het eerste foodproduct in een serie die samen met tijdschrift &C wordt uitgebracht. Wat betekent deze nieuwe fase voor de snelle boodschappenbezorgformules – en voor de concurrentie? Retailexpert Erik Hemmes geeft duiding.



Verbaasd is Hemmes niet over deze stap van de flitsbezorgers. “Het is des retailers om, wanneer je enig volume hebt, je eigen merken te gaan voeren. Picnic is ze daarin voor geweest; dat is de eerste online supermarkt die eigen artikelen voert”, laat hij weten. Met dat volume, het aantal afnemers, zit het wel goed, want beide flitsbezorgbedrijven opereren internationaal. De fabrieken kunnen in elk geval gaan draaien. En dan?

Consumenten binden

Oprichter van Gorillas Kagan Sümer noemt het voeren van privatelabelproducten een ‘belangrijk onderdeel van onze winstgevendheidsstrategie’. Gaan Gorillas en Flink hierdoor dan – eindelijk – winst maken? Hemmes: “Het kan, maar het hoeft niet. Het standaardverhaal is dat er een hogere winstmarge zit op privatelabelartikelen. Maar dit betekent niet automatisch dat de nettoopbrengst ook hoger is. Het kan ook zo zijn dat de verkoop van huismerkartikelen niet meer centen per product oplevert dan de verkoop van merkartikelen. Maar huismerken bieden meer dan winst; je kunt ze inzetten om de consument aan je te binden. Als je de pindakaas van Albert Heijn lekker vindt, kom je terug naar de winkel voor meer”, zo geeft de retailexpert aan. En Gorillas en Flink hebben een groot voordeel: zij beheren, net als de reguliere supermarkten, hun eigen schapruimte. Dat maakt het vele malen gemakkelijker om hun eigen merken in te voeren dan het voor merkfabrikanten is om hun producten op het schap te krijgen. Daarbij kennen zij hun klanten goed: ze weten precies wie wanneer wat bestelt.

Inpakken

Wat betekenen de huismerken voor de concurrentiepositie van zowel retailers als fabrikanten? Kunnen die wel inpakken nu de flitsers hun eigen koffie en bier verkopen? “De flitsbezorgers zijn goed voor een marktaandeel van zo’n 500 miljoen euro. Dat is niet veel in een markt waarin tientallen miljarden euro’s omgaan”, stelt Hemmes. Hij wijst erop dat de flitsbezorgers een klein assortiment voeren, van zo’n 1800 tot 2000 producten, en dat het assortiment continu verandert. Zelf zou hij in deze fase niet met huismerkartikelen beginnen: “Ik zou mijn energie besteden aan het uitbreiden van het aantal locaties. Huismerken maken de dienst van snelle boodschappenbezorging er niet per se aantrekkelijker op, meer locaties wel”, aldus de retailkenner, die zich meteen uitspreekt over de voorgenomen sluitingen van verschillende darkstores in Nederlandse steden. “Er zijn veel kritische geluiden in de pers over de flitsbezorgers en dan met name over het uiterlijk van de darkstores. Maar er wordt nauwelijks gelegenheid gegeven om het aan te passen. Het verbaast me overigens ook dat horecathuisbezorgers veel minder in het nieuws zijn. Ik vind dat de pers bijdraagt aan de negatieve beeldvorming rondom flitsbezorging. Iedereen mag ondernemen, maar het lijkt wel of men hier doelbewust de branche kapot wil maken.”