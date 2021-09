Garden Gourmet lanceert vegan tonijnvervanger Vuna

AMSTELVEEN – Garden Gourmet brengt een 100 procent plantaardig tonijnalternatief op de markt. Vuna ligt vanaf vandaag in de schappen van Albert Heijn en vanaf begin november ook bij Jumbo en Picnic.

Volgens het vega-merk, dat onderdeel van Nestlé is, smaakt het nieuwe product ook echt naar tonijn. De tonijnvervanger past naar eigen zeggen bij elke vegetarische of veganistische maaltijd, zonder concessies te hoeven doen op het gebied van smaak en textuur. Zo kan het bijvoorbeeld koud in salades verwerkt worden, of warm in een pastagerecht. Vuna bestaat uit de volgende zeven ingrediënten: water, erwten-eiwitten, koolzaadolie, tarwe-gluten, aroma’s, citroenvezels en zout. De nieuwkomer heeft Nutri-Score B, en is volgens de fabrikant rijk aan eiwitten en een bron van Omega-3 vetzuren.

Duurzaam

Het artikel wordt verkocht in hersluitbare, en eindeloos recyclebare glazen potten. De tonijnvervanger is gemaakt op basis van erwteneiwitten afkomstig uit Europa.

Bron: Levensmiddelenkrant