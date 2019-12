Geniet & Geef brengt recordbedrag op met Grolsch

AMSTERDAM/ENSCHEDE - De jaarlijkse actie Geniet & Geef kent in 2019 een recordopbrengst van 127.525 euro. Meesterbrouwer Guy Evers brouwde voor de stichting de Grolsch Honing Weizen, dat door ruim 180 horecazaken van de tap is verkocht en bij Mitra Slijterijen en Albert Heijn in beugelfles.

De opbrengst, die in zijn geheel ten goede komt aan Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij), wordt aangewend voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Frits Hirschstein, oprichter van KiKa, nam de cheque in ontvangst in Enschede: “Samen streven we naar minder pijn en strijd, meer genezing en kwaliteit. Dit enorme bedrag levert daar een grote bijdrage aan.

We zijn Stichting Geniet & Geef, Grolsch en alle deelnemers heel dankbaar.” Het Geniet & Geef-bier was de afgelopen maanden verkrijgbaar op tap in meer dan 180 Nederlandse horecagelegenheden. Daarnaast werd het bier afgevuld in de iconische Grolsch beugelflessen van 45cl die verkrijgbaar waren bij Mitra Slijterijen en Albert Heijn. In totaal werd tweemaal 78 hectoliter gebrouwen, verwijzend naar het genezingspercentage van kinderen met kanker, dat op dit moment op 78 procent ligt.

Dam tot Dam

We zijn vanzelfsprekend erg trots dat we met onze Grolsch Honing Weizen een recordopbrengst van 127.525 euro hebben opgehaald. Stichting KiKa verricht fantastisch werk en we zijn vereerd hier zo’n mooi bedrag aan te mogen doneren.” aldus Ard Bossema, marketingdirecteur bij Grolsch. “De betrokkenheid van zowel collega’s als leveranciers was enorm groot. ‘Alles voor het goede doel’ was het motto! We hebben zelfs met een bedrijventeam van Grolsch en Bier&cO deelgenomen aan de Dam tot Dam Loop voor KiKa. Dit heeft bovenop de opbrengsten van het bier nog eens €7.995 extra opgebracht!” voegt Anke Klumpers, Innovatiemanager bij Grolsch, toe.

Bron: Levensmiddelenkrant