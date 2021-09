Gezondheid en duurzaamheid ook grote themas bij huisdiervoeding

Strenge regulering obstakel voor start-ups in branche

GORINCHEM - De huisdiervoedingsbranche volgt in grote lijnen de ontwikkelingen van de humane voeding. Zo zijn productvariatie, overgewicht en duurzame verpakkingen actuele thema’s. Al zijn de uitdagingen in deze branche groter dan bij food.

Huisdieren zijn net mensen. Dat vinden althans veel huisdiereigenaren, meent verenigingsmanager van brancheorganisatie NVG (Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren) Benita Beekhof: “Huisdieren zijn steeds meer volwaardige gezinsleden. Zo zien we dat bijna alle ontwikkelingen die spelen bij humane voeding, uiteindelijk overslaan op huisdiervoeding. Wordt er bijvoorbeeld in een huishouden graag Beter Leven-vlees gegeten, dan gaan consumenten daar voor hun hond of kat ook naar op zoek.” Fabrikanten van petfood pikken die ontwikkelingen weliswaar op, maar kampen op dit vlak vaak met grotere uitdagingen dan de foodsector. Beekhof illustreert: “De huisvoedingssector is best internationaal georiënteerd en vraagt om een continue en constante aanvoer van kwaliteitsgrondstoffen. Daardoor is bijvoorbeeld een Nederlands keurmerk als Beter Leven nog moeilijk toe te passen. Bovendien is het vooralsnog lastig om in de fabriek grondstoffen met een bepaald keurmerk te scheiden van de gangbare grondstoffen. Terwijl huisdiervoeding tegenwoordig wél meer vlees met het Beter Leven-keurmerk bevat. Huisdiervoeding heeft immers dezelfde stroom als humane voeding. Wij eten steeds meer gecertificeerd vlees. En de resten van de geslachte dieren die niet worden gebruikt voor ons eten, orgaanvlees bijvoorbeeld, gaan onder andere naar huisdiervoeding.”

Uitgebalanceerde voeding

Binnen de humanisatie ziet Beekhof twee grote ontwikkelingen in de petfoodbranche: gezondheid en duurzaamheid. “Wat betreft gezondheid zien we dat fabrikanten aanhoudend onderzoek doen naar wat de beste samenstelling is voor huisdiervoeding.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvullende en complete voeding. Die laatste categorie bestaat uit een volledig uitgebalanceerde maaltijd, dus met alle vitamines, koolhydraten, vetten en andere voedingsstoffen die een huisdier gemiddeld nodig heeft. Zout- en vetreductie is, in tegenstelling tot bij de foodbranche, in de feedsector dan ook minder aan de orde.”

De (hoeveelheid) benodigde voedingsstoffen verschilt uiteraard per dier. De NVG adviseert huisdiereigenaren te zoeken naar voeding die aansluit bij onder meer het type, de grootte en het gedrag van het dier. “Fabrikanten bieden steeds meer variaties aan die inspelen op deze behoeftes en eigenschappen”, aldus Beekhof.

Extraatjes

Naast de complete voeding is er ook veel aanvullende huisdiervoeding op de markt zoals koekjes, snoepjes en kauwstaven. Beekhof: “Extraatjes die huisdieren naast een complete voeding niet per se nodig hebben, maar wel vaak gegeven worden. Dit kan ook prima, mits dit niet leidt tot gewichtstoename. Net als bij mensen zien we ook huisdieren die lijden aan overgewicht, echt een plaag van deze tijd. Overgewicht is vaak het gevolg van een verkeerde verhouding tussen voeding en beweging. Merken spelen daarop in met bijvoorbeeld campagnes en dieetvoeding, al raden we voor te zware dieren aan om eerst advies in te winnen bij een dierenarts, voor op eigen houtje over te stappen op een andere voeding. Voorkomen is sowieso beter dan genezen. Snoep met mate is dus ook voor huisdieren het credo.” Ook met betrekking tot duurzaamheid volgt de petfoodbranche de ontwikkelingen van de humane voeding. Beekhof: “We zien dus een toenemende aandacht voor biologische diervoeding. Maar ook aan de verduurzaming van verpakkingen wordt hard gewerkt, net als aan een methode om de CO2-uitstoot van producten te meten. Ik verwacht dat op dat gebied de komende jaren flinke stappen worden gezet in de petfoodbranche.”

Meer wandelen

Corona heeft de sector geen windeieren gelegd, vertelt de verenigingsmanager: het aantal katten in Nederlandse huishoudens steeg van 2,9 naar 3,1 miljoen en het aantal honden van 1,7 naar 1,9 miljoen. “Wat dat betreft zitten we in de goede hoek. Omdat sinds corona mensen meer tijd hebben en vaker thuis zijn, krijgen huisdieren meer aandacht. Er wordt ook meer met ze gewandeld; een gunstig neveneffect van de pandemie. Anderzijds is door corona de druk op grondstoffen toegenomen, een probleem waar ook de foodsector mee te maken heeft, natuurlijk.”

Start-ups

Een andere uitdaging voor de branche is de veranderende wetgeving. Beekhof: “Huisdiervoeding valt onder diervoeding, die heel streng gereguleerd is. We hebben te maken met honderden wetten die regelmatig wijzigen. Dan gaat het bijvoorbeeld om autorisatie van additieven, zoals conserveermiddelen en vitamines. Ook de nationale wetgeving rondom biologische voeding wordt per 2022 aangepast naar Europese wetgeving. Een ingewikkelde en technische kwestie, waarbij wij onze leden gelukkig kunnen ondersteunen.”

De strikte regulering is volgens Beekhof voor nieuwe spelers op de markt een obstakel: “We zien wel een beperkt aantal start-ups in onze branche, maar het formuleren van volledige huisdiervoeding is echt een wetenschap waarvoor veel kennis en vaak jarenlange expertise nodig is. Start-ups richten zich daarom wellicht eerder op de aanvullende voeding.”



Bron: Levensmiddelenkrant