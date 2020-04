‘Goede partnerships verbeteren de leverperformance’

Inproba heeft zaken op orde in tijden van crisis

BAARN - Er wordt veel gevraagd van de levensmiddelenindustrie, die er alles aan moet doen om de schappen in de supermarkt gevuld te houden. Vele fabrikanten halen hun grondstoffen en ingrediënten uit het buitenland, waar normaliter al een lange levertijd aan gebonden is. Toch betekent dit niet dat de productie in het geding komt. Bij Inproba loopt alles naar eigen zeggen als een geoliede machine.

Het gaat goed met voedselfabrikanten die in tijden van de coronacrisis een tandje moeten bijzetten om aan de vraag van de consument te voldoen. Jeroen Leinenga, commercieel directeur bij Inproba, vertelt dat deze situatie juist de partnerships met supermarkten verstevigt en dat de waardering naar elkaar toe groter wordt. “We zien net als andere fabrikanten dat de afzet van producten fors is toegenomen. Zeker in week 12, toen de omzet ruim 50 procent hoger lag dan normaal. Dat is inmiddels teruggelopen naar 20 procent.”

Inproba is in Nederland een bekend merk in het oosterse schap, maar de productie bestaat voor meer dan de helft uit private labels. Het bedrijf is actief in 31 landen en bekend binnen de productgroepen oosters, maaltijdkits, droge soepen en droge sauzen. “We hebben niet duidelijk kunnen herleiden waar de consument precies behoefte aan heeft in deze periode. We zien alle productgroepen stijgen, waaronder bijvoorbeeld sambal, terwijl dit geen eerste levensbehoefte is”, stelt Leinenga. Na het hamstergedrag van de eerste weken ziet de commercieel directeur de leveringen normaliseren, maar hij verwacht te stabiliseren op een hoger niveau dan gebruikelijk.

Impact

De productie van het bedrijf loopt volgens plan. “Daar waar problemen ontstaan, zoeken we naar een passende oplossing”, vertelt Leinenga. “Neem de retailers waarvoor wij privatelabelproducten maken. In overleg kunnen we bepalen dat we tijdelijk overstappen naar vervangende grondstoffen, als de juiste ingrediënten tijdelijk niet verkrijgbaar zijn. In totaal verwerken wij 600 recepturen en die productielijnen hiervoor lopen momenteel allemaal door.” Leinenga heeft van een aantal retailers mails ontvangen, waarin staat dat ze de samenwerking en de geleverde prestaties waarderen. Dat is volgens de commercieel directeur belangrijk in deze tijd. “Je moet het nu van goede partnerships hebben. Dat hangt ook direct samen met de leverperformance. Als je een goede band hebt met elkaar, ben je sneller bereid om een extra stap te zetten voor de ander. Retailers zijn zich ervan bewust dat deze situatie veel van de productiemedewerkers vraagt.” Bij Inproba wordt geen risico genomen en gaan medewerkers naar huis als er sprake is van een ziektebeeld. Verder is een intern coördinator aangesteld die de maatregelen scherp handhaaft.

Productie

De productie is tot op heden geen groot probleem, doordat de aanlevering van ingrediënten naar wens verloopt. Met dagelijks overleg tussen de verkoop, inkoop en productieafdelingen wordt gezorgd dat de voorraad op peil blijft. “We hebben daarbij uiteraard te maken met aanlevertijd, want diverse grondstoffen komen uit het Verre Oosten en worden per schip vervoerd. Tot nu toe loopt alles goed en ons inkoopbeleid is zo ingericht dat er veel spreiding is, zodat we niet afhankelijk zijn van één regio. Hier wordt een voortdurende afweging gemaakt tussen kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid”, zegt Leinenga.

Vanaf het moment dat het coronavirus een serieus probleem bleek te zijn, heeft Inproba alle ontwikkelingen op de voet gevolgd. Dat was noodzakelijk om klanten goed te informeren. “We hebben veel vragen gekregen van retailers in binnen- en buitenland over of wij alles op orde hadden. Het verbaast me hoe positief iedereen reageert. Als je iets niet tijdig en volledig kunt leveren, dan is daar begrip voor. We zoeken gezamenlijk naar een oplossing. Retailers uit het buitenland halen hun producten veelal op bij ons distributiecentrum, waardoor we zelf geen last hebben van bijvoorbeeld de grenscontroles. Wanneer we zelf aan klanten leveren, merken we dat het druk is bij de distributiecentra; daar loopt de wachttijd op. Maar ik kan wel de conclusie trekken dat we bij Inproba de organisatie goed op orde hebben en alles als een geoliede machine loopt. De extra omzet die we draaien is uiteraard geen een-op-een extra winst, omdat we bijvoorbeeld hogere kosten hebben aan inkoop, personeel en door alle coronamaatregelen. We zijn en blijven een financieel gezond bedrijf”, benadrukt Leinenga.



Bron: Levensmiddelenkrant

