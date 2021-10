Gorillas groeit verder na succesvolle financieringsronde

BERLIJN – Gorillas heeft bijna één miljard dollar opgehaald tijdens de grootste financieringsronde van een niet-beursgenoteerd bedrijf in de Europese markt van boodschappenbezorging tot nu toe. De flitsbezorger is naar eigen zeggen de Europese marktleider in on-demand boodschappenbezorging.

De serie derde financieringsronde werd geleid door Delivery Hero en bestaande investeerders deden ook een duit in het zakje, onder andere: Coatue Management, DST Global, Fifth Wall en Tencent. Ook nieuwe investeerders waaronder Alanda Capital, G Squared en Thrive Capital droegen bij aan het uiteindelijke bedrag. Het opgehaalde kapitaal zal gebruikt worden om te investeren in activiteiten, mensen, technologie, marketing en financiële infrastructuren.

Snelle groei

De flitsbezorger is opgericht in juni 2020 en is gegroeid naar 180 warehouses en negen internationale markten. “Na deze snelle internationale groei gaat Gorillas nu de volgende fase van haar ontwikkeling in door verder te bouwen aan een schaalbare en robuuste zakelijke infrastructuur, terwijl de toekomstige groei wordt versneld”, zegt Gorillas in een persbericht.

Nieuwe standaard

“Gorillas heeft een nieuwe standaard gezet voor de bezorgindustrie door een efficiënt en duurzaam alternatief te bieden voor traditionele supermarkten. We hebben de groei de afgelopen maanden op de voet gevolgd en zijn zeer verheugd dat we nu deel uitmaken van deze reis. Onze beide bedrijven hechten veel waarde aan het creëren van een sterk gemeenschapsgevoel en we zijn ervan overtuigd dat onze investering een positieve impact zal hebben op zowel werknemers, consumenten als onze sector als geheel”, zegt Niklas Östberg, ceo en mede-oprichter van Delivery Hero.

Bron: Levensmiddelenkrant