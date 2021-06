Gorillas zet eerste stappen in België

ANTWERPEN/BRUSSEL – Flitsbezorger Gorillas heeft haar eerste warehouses in België geopend. De formule die fietsend boodschappen bezorgt is nu binnen tien minuten bij haar klanten in Antwerpen en Brussel. De Berlijnse start-up heeft in zo’n tien maanden ruim zestig warehouses gebouwd in Europa. Na de lancering in Antwerpen en Brussel staat verder uitrol in België op de planning