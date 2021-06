Groente en fruit van zo dichtbij als mogelijk, en van zo ver weg als nodig

Jaarrond aardbeien en langdurige samenwerking met het Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn

ZAANDAM - Een langdurige samenwerking tussen boeren, telers en de supermarkt, dat is waar de ‘Beter voor’-programma’s van Albert Heijn de nadruk op leggen. Door een vaste samenwerking kunnen telers en boeren rekenen op afneemgarantie, eerlijke prijzen en ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven in samenwerking met de Zaanse formule. Levensmiddelenkrant ging in gesprek met Constantijn Ninck Blok, directeur Vers bij Albert Heijn, en aardbeienteler Marco van den Heuvel van teler Genson. Hij is deelnemer aan het Beter voor Natuur & Boer-programma van de supermarkt. Wat zijn de voordelen van dit programma? En hoe ziet het jaarrond aanbieden van aardbeien er in de praktijk uit?

Albert Heijn werkt al tientallen jaren samen met honderden boeren en telers. Voor aardappelen, groente en fruit werkt de keten direct met ruim tweehonderd telers. Met honderdvijftig van hen al meer dan dertig jaar.

Beter voor-programma’s

De supermarkt werkt met Nederlandse varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders en telers samen in verschillende Beter voor-programma’s. Voor aardbeienteler Van den Heuvel betekent dit dat hij samen met Albert Heijn afspraken maakt over onder andere een garandeerde afname gedurende het jaar en allerlei stappen op het gebied van duurzame teelt. Hij onderstreept dat er een nauwe band is ontstaan uit de samenwerking.

Jaarrond

Om het gehele jaar aardbeien aan te bieden combineert de familie Van den Heuvel kas- en buitenteelt. Van den Heuvel legt uit hoe ze jaarrond aardbeien kunnen aanbieden: “Een aardbei is een zomerkoninkje, in principe groeit die van half mei tot eind september buiten. Eerst hebben we deze periode verlengd door veranderingen aan te brengen op het land. Door bijvoorbeeld een plastic kap over de gewassen of deze op stellingen te plaatsen. Van september tot december gaan we over naar koude en verwarmde kassen. Vervolgens komt de moeilijkste periode, hierin moeten we verwarmen en belichten in de kas. Dit is van december tot april. Daarna volgt verwarmde kasteelt, waarna we weer overgegaan naar de bedekte stellingenteelt. Op deze manier kunnen we het gehele jaar aardbeien aanbieden.”

Smaak

De smaak van de zomerkoninkjes wordt in belangrijke mate bepaald door het ras. Daarnaast ook door voeding en het weer. “Van de consument horen we vaak dat ‘buitenaardbeien’ toch wel het lekkerste gevonden worden. Dit betekent niet dat de kasaardbei niet lekker is. Daarnaast is de kasaardbei weer veel beter in vergelijking met een buitenlandse variant.” Ook Van den Heuvels persoonlijke keuze sluit hierbij aan: “De beste kwaliteit komt nog steeds van buitenaardbeien, al is dat mijn persoonlijke mening. Net als een mens krijgen ze juist door de omstandigheden buiten een goed afweersysteem. Ze worden sterker en kunnen tegen een stootje.”

Nederlandse aardbeien zijn op deze manier jaarrond verkrijgbaar. Teler Genson, Bakker Barendrecht en Albert Heijn werken samen voor verbeteringen in de keten. Dat geldt voor alle versketens van Albert Heijn.

Eerlijke prijs

De kracht van het Beter voor-programma is de langdurige samenwerking tussen telers en Albert Heijn. Op deze manier weet ook de supermarkt precies waar de producten vandaan komen en met wie ze werken. Ninck Blok legt uit hoe ze tot een eerlijke prijs komen: “We bieden een eerlijke prijs aan de telers en boeren op basis van twee principes. Ten eerste is een gezond bedrijf op de lange termijn voor zowel de teler en boer als voor ons van belang. En ten tweede, wanneer Albert Heijn duurzaamheidseisen en -wensen heeft, dan vergoeden we deze voor 100 procent. Op deze manier kunnen we een eerlijke prijs geven aan de boeren en telers. Daardoor verdienen ze een gezonde boterham en kunnen ze blijven investeren.”

Duurzaamheidsinitiatieven

Duurzaamheidsinitiatieven binnen het Beter voor Natuur & Boer-programma kennen drie prioriteiten: biodiversiteit, klimaat en gezonde bodem. Van den Heuvel heeft een vooruitstrevend bedrijf. Zo zijn ze enkele jaren geleden gestart met een biologische inzet in de beschermde-stellingenteelt. Samen met Bakker Barendrecht en Albert Heijn zijn ze een aantal jaar geleden met proeven gestart, daar werd een vergoeding voor vrijgemaakt. “We gaan hiermee verder omdat we in de markt zien dat gewasbescherming in de toekomst anders moet. Daarom kunnen we beter nu die ervaring opdoen dan wanneer het verplicht wordt”, stelt Van den Heuvel. Een van de uitdagingen waar hij tegenaanloopt is onder andere groene stroom. Mogelijkheden om zelf groene stroom op te wekken zijn er, maar dat is vergunningtechnisch nog een uitdaging.

In de winkel

Aardbeien zijn een versproduct. Het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk in de schappen liggen. Van den Heuvel legt het proces uit: “In de ochtend worden aardbeien geplukt, waarna ze direct worden teruggekoeld naar de juiste temperatuur. De volgende ochtend worden de punnets getopseald en als eindproduct vervoerd naar Bakker Barendrecht of een distributiecentrum van Albert Heijn. Vanaf het moment dat het fruit is geplukt, kan het de volgende dag al in de schappen liggen. Door de planning kan het zo zijn dat er meer wordt geplukt dan nodig is, door dit goed op elkaar af te stemmen voorkomen we dat we te veel voor- of achterlopen op de planning. Op deze manier kan Albert Heijn een hoge kwaliteit waarborgen.”

Nadat de producten zijn geleverd zijn de supermarktmedewerkers de laatste schakel om het aan de consument te leveren. In alle winkels van Albert Heijn werkt sinds kort een ‘manager vers’. Ninck Blok: “Dit is een nieuwe functie. De manager vers is het gezicht en het hart van de versafdeling en verantwoordelijk voor de kwaliteit en de presentatie van alle versproducten in zijn winkel. Door middel van opleidingen weet de manager vers alles van zijn producten en zijn afdeling. Door learning on the job doet hij bovendien veel weetjes en tips op die hij kan delen met onze klanten.”

Bron: Levensmiddelenkrant