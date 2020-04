Grolsch bespaart fors op aardgas

ENSCHEDE – Grolsch heeft een nieuwe stap gezet richting een CO2-neutrale bierbrouwerij. Er is een contract getekend met Twence die volledig groene warmte gaat opwekken en leveren aan Grolsch.

Met de nieuwe samenwerking wordt de CO2-emissie door aardgas van Grolsch vanaf 2022 met 72 procent per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1800 huishoudens gemiddeld per jaar uitstoten. De warmtelevering van Twence zorgt ervoor dat er meer energie ter beschikking komt voor de industriële processen van de brouwerij. De warmte wordt ingezet voor het opwarmen van de pasteurs en de spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Eerder schakelde Grolsch al over op 100% groene elektriciteit en reduceerde daarmee de CO2-emissie met 6700 ton.



Ambitie

Via een aan te leggen ondergrondse leiding wordt de warmte aan Grolsch geleverd. De technische uitdagingen en tracéstudie worden in 2020 uitgewerkt. Het streven is om in 2021 te starten met de aanleg. Medio 2022 zal Grolsch gebruik kunnen maken van de warmte van Twence. “Enkele jaren geleden hebben wij ons zelf de enorm uitdagende ambitie gesteld om in 2025 een volledig CO2 neutrale brouwerij te hebben. Door de samenwerking met Twence zijn wij in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van warmte uit onze gasgestookte ketels naar warmte van Twence dat volledig duurzaam is opgewekt”, vertelt Andrei Haret, general manager Grolsch.



De brouwer wordt in haar duurzame stappen gesteund door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede die de ontwikkelingen toejuichen. Niels van den Berg, wethouder duurzaamheid gemeente Enschede: “Twee grote, belangrijke partners die hun krachten bundelen op weg naar een CO2-neutrale toekomst. Zij laten zien hoe ze door het gebruik van restwarmte efficiënt aan onze klimaatdoelen bijdragen.”



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops