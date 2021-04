Grolsch brengt optimisme met speciaalbier 'Hoop'

ENSCHEDE – Grolsch brengt de speciaalbier ‘Hoop’ op de markt, om het optimistische gevoel onder Nederlanders te versterken. De bierbrouwer roept daarnaast op positieve verhalen met hen te delen.

Het speciaalbier maakt onderdeel uit van een vierdelige serie. Hierna volgt Geloof, Liefde en Geluk. De vier thema’s zijn gebaseerd op de blaadjes van een klavertjevier, een volgens de producent krachtig en herkenbaar symbool. In juli volgt het tweede speciaalbier: Geloof. De andere producten, Liefde en Geluk, worden later dit jaar gelanceerd. De brouwsels worden geproduceerd in gelimiteerde oplage.

Lente

De lente IPA is geïnspireerd op het thema Hoop. “Aan de IPA heb ik, naast mooie hopsoorten, ook gember en lindebloesem toegevoegd. Vanaf de eerste slok, ruikt, proeft en voelt dit bier als de lente. Het is echt een IPA waarvan je weer optimistisch wordt”, zo vertelt meesterbrouwer Marc Janssen van Grolsch.

QR-code

De komende tijd komen op verschillende terrassen door heel het land bierviltjes te liggen met een QR-code naar het Instagramkanaal van Grolsch. Via de DM kunnen mensen hoopvolle verhalen insturen. De brouwer deelt vervolgens zoveel mogelijk berichten via social media of bierviltjes op terrastafels. Zo kan iedereen straks tijdens het proosten de verhalen lezen. De beugelflessen (45 cl) worden vanaf deze week verkocht bij Grolsch Proeverij Cafés en vanaf week 19 bij Mitra.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops