Grolsch en Hoop werken samen aan ‘Vredespijpje’

ZAANDIJK – Wat zou kunnen uitlopen op een conflict werd uiteindelijk een unieke samenwerking tussen twee brouwers. De Brouwerij ‘Hoop’ uit Zaandijk legde ‘Hoop’ vast als merknaam toen Grolsch ‘Hoop’ gebruikte als onderdeel van een serie limited speciaalbieren. In plaats van een juridische strijd aan te gaan, besloten de twee partijen gezamenlijk bier te brouwen. Dit resulteerde in Het Vredespijpje, een Baltic Porter.

Nadat het idee was geboren kwamen de twee teams bij elkaar in Zaandijk om het tot uiting te brengen. Deze ontmoeting vormde de basis voor een unieke samenwerking.

Samenwerking

Ard Bossema, directeur marketing & strategy bij Grolsch, hierover: “Op beide vlakken werd vervolgens snel geschakeld. Al snel hadden we het over hetgeen ons verbindt: de liefde voor bier. Samen is niet alleen, dus met vereende kracht en vol creativiteit gingen onze teams aan de slag om er wat bijzonders van te maken. En ik durf te stellen dat we daar absoluut in zijn geslaagd.” Steven de Cleen van Brouwerij Hoop was verantwoordelijk voor het design: “Niets leukers voor een creatieveling om te werken met een actueel of urgent thema. Dit is wel een kers op de taart. Een knipoog naar elkaar en een stevige hint naar iedereen die zich aangesproken voelt. Denk maar eens aan de kabinetsformatie.”

Baltic Porter

Na een zoektocht naar welk bier ze gingen brouwen kwamen de twee partijen tot een Baltic Porter. Een bier dat weinig wordt gebrouwen in Nederland. Het bier werd bij Brouwerij Hoop én bij Grolsch volgens hetzelfde recept gebrouwen en vervolgens samengebracht in Zaandijk. Het bier is te koop in eigen horeca en winkel van Brouwerij Hoop, een aantal regionale speciaalzaken en een aantal Grolsch Proeverij cafés, Mitra, ABT cafés en Beer-in-a-box.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops