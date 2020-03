Grolsch komt met minder zoete Radler en frisse IPA

ENSCHEDE – Grolsch introduceert een Radler Minder Zoet en een Frisbittere IPA. Daarmee wil de bierfabrikant inspelen op de snelgroeiende markt voor alcoholarme- en speciaalbieren en de huidige gezondheidstrend.

De Radler bevat alleen suikers uit vruchtensap en de nieuwe Frisbittere IPA heeft naast de herkenbare bittere IPA-smaak, sterke aroma’s van citrus en tropisch fruit. Dit komt door gebruik van de samengestelde Aloha hop, laat Grolsch weten.

“Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar verfrissende dranken zonder toegevoegde suikers en daar past Grolsch Radler Minder Zoet perfect bij”, aldus Grolsch marketingmanager Melanie Koning. “We hebben er bewust voor gekozen om de toegevoegde suikers niet te vervangen door zoetstoffen waarmee een zoete smaak kunstmatig in stand zou worden gehouden. Grolsch kiest er daarmee voor om de consument te laten wennen aan een minder zoete smaak op weg naar een gezondere toekomst. Deze Radler is door het weglaten van de toegevoegde suikers daadwerkelijk minder zoet en daardoor juist heel verfrissend.” De nieuwe Radler ligt vanaf week 11 in de schappen van de supermarkten.

Citrus

Grolsch Frisbittere IPA is een lichttroebel bier met een alcoholpercentage van 5,5%. De geur kenmerkt zich door stevige citrus en fruit aroma's. In de mond maken deze aroma's plaats voor een frisbittere bite. De aroma’s en smaak is grotendeels te danken aan het gebruik van de speciale samengestelde Aloha hop. Met deze introductie doet Grolsch een toevoeging aan het populaire IPA-segment.

Zowel de Radler Minder Zoet als de Frisbittere IPA zijn landelijk verkrijgbaar in supermarkt en horeca.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops