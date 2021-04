Grolsch lanceert 0.0 % campagne

ENSCHEDE – Grolsch start vanaf deze week een nieuwe campagne voor hun 0.0 bieren. In deze reclame uitingen begint de actie echter pas na het drinkmoment.

Grolsch 0.0 zou volgens het bedrijf namelijk geen onderbreking van je dag zijn, omdat het geen alcohol bevat. Met een televisiecommercial, diverse online video’s en activatie brengt de brouwerij zijn volledige range 0.0 bieren onder de aandacht. In de commercial zijn drie verschillende alcoholvrije bieren te zien: Grolsch 0.0%, Grolsch Radler 0.0% en Grolsch Weizen 0.0%. De campagne valt onder de overkoepelende campagne Proef Karakter, die de organisatie drie jaar geleden lanceerde.

Alternatief

De fabrikant uit Enschede zegt bewust te kiezen voor een specifieke 0.0 campagne. Melanie Koning, marketing manager Grolsch hierover: “Alcoholvrij bier wint aan populariteit en steeds meer consumenten kiezen regelmatig voor een alcoholvrij alternatief. Met deze campagne willen we niet alleen laten zien dat we een ruim assortiment aan lekkere en verantwoorde 0.0 bieren hebben, maar maken we ook duidelijk dat 0.0 bier past bij elk moment van de dag”.

Camper

Kopers van Grolsch alcoholvrij maken vanaf de start van de campagne kans op een week in de camper, die te zien is in de commercial tijdens de scene van het wandelen. Dit wordt gecommuniceerd via een 5 seconden tag-on. De actie loopt tot en met 31 mei.

Bron: Levensmiddelenkrant