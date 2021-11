Hands Off My Chocolate introduceert vegan chocoladeletters

NIEUWVEEN - Hands Off My Chocolate brengt deze Sinterklaasperiode twee duurzame, plantaardige chocoladeletters op de markt. Een van 85 procent pure chocolade en een van ‘melkchocolade’ op basis van rijstmelk met karamel en zeezout. De vegan Sinterklaasletters bestaan uit de iconische Hands Off-rondjes.

De karamel-zeezoutchocoladeletter is op basis van rijstmelk en de hazelnootpraliné zorgt voor een romige textuur. Deze letter is een spin-off van de recent gelanceerde populaire Hands Off-smaak: Vegan Caramel Seasalt. Het idee hierachter is ontstaan uit idealisme. Hands Off wil namelijk de plantaardige keuze voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. De pure chocoladeletter is gebaseerd op de Seriously Dark-smaak, die al lange tijd een van de meest populaire Hands Off-smaken is. Deze chocolade bevat 85 procent cacao en heeft hierdoor een intense smaak die, door de hoge kwaliteit chocolade, tegelijkertijd ook mild en romig is.

Red Velvet & Cookie Dough

Om Sinterklaas extra feestelijk te maken brengt Hands Off, naast de twee vegan chocoladeletters, ook twee Sintletters uit van haar meest populaire melkchocoladesmaken: Red Velvet en Cookie Dough.

