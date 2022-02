Heineken: bierprijzen gaan stijgen

Bierbrouwer presenteert jaarcijfers 2021

AMSTERDAM – Heineken had een omzet van 26,6 miljard euro en hield uiteindelijk 3,3 miljard euro winst over in 2021. De omzetgroei bedroeg 11,8 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de bierbrouwer vandaag presenteert. Hiermee is het een goed jaar te noemen voor Heineken, dat vorig jaar beduidend lagere cijfers kon overleggen.

Toch had de coronapandemie nog invloed op de resultaten in 2021, bijvoorbeeld bij de verkoop van bier in Azië en de Pacific. Hier nam de afzet af, onder invloed van de daar geldende maatregelen. Tegelijkertijd trok de afzet juist sterk aan in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa, in de Verenigde Staten en in iets mindere mate in Europa. Heineken verwacht dat covid-19 ook dit jaar nog een drukkend effect op de inkomsten zal hebben, waarbij de afzetmarkten in Azië en de Pacific geleidelijk zullen terugveren en herstel in Europa wat langer zal duren.

Inflatie

De bierbrouwer heeft te kampen met hogere kosten van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie en transport en verwacht last te krijgen van de inflatie. De prijsstijgingen zullen worden doorberekend aan de consument, oftewel: de prijs van bier gaat stijgen. Heineken denkt dat de prijsstijging kan leiden tot een lagere afname.

