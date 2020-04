HelloFresh blijft ecologische voetafdruk verlagen

AMSTERDAM – HelloFresh heeft in haar duurzaamheidsrapport aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN een bijdrage wordt geleverd. De ecologische voetafdruk blijven verlagen heeft de focus.

Ook is er in het duurzaamheidsrapport veel aandacht voor vermindering van voedselverspilling. In de Benelux verspilt HelloFresh minder dan 0,3 procent van de ingrediënten in haar vraaggestuurde, korte en afvalarme waardeketen. De resultaten van een wereldwijd consumentenonderzoek naar voedselverspilling onder huishoudens, uitgevoerd in samenwerking met onder andere het Duitse Wuppertal Instituut en de Wageningen Universiteit, laten daarnaast zien dat koken met een maaltijdbox voor veel minder verspilling zorgt dan wanneer men zelf boodschappen doet in een supermarkt. Gemiddeld verspillen huishoudens 21 procent minder voedsel wanneer zij koken uit een maaltijdbox.

Foodwaste

Volgens de Food and Agriculture Organization van de VN wordt een derde van de hoeveelheid geproduceerd eten jaarlijks verspild, wat zich vertaalt in 4,4 gigaton CO2-uitstoot per jaar1. Het terugdringen van voedselverspilling is daarom een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van HelloFresh. Bij HelloFresh blijft minder dan één procent van het voedsel in de productie ongebruikt en meer dan twee derde daarvan wordt regelmatig gedoneerd aan lokale voedselbanken. In vergelijking met de supermarkten komt dat neer op 66 procent minder voedselverspilling.

Pauwel Wiertsema, ceo HelloFresh Benelux: “Het blijkt dat wanneer mensen zelf boodschappen doen, ze vaak te veel kopen omdat ze overschatten hoeveel ze nodig hebben. Doordat maaltijdboxen precies de juiste hoeveelheid ingrediënten bevatten die je nodig hebt, wordt voedselverspilling onder huishoudens tot een minimum beperkt. Dit onderzoek wijst uit dat er met een maaltijdbox al 21 procent minder voedselverspilling is dan wanneer je de boodschappen bij de winkel zou halen.”

