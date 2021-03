HelloFresh boekt recordresultaten in vierde kwartaal

BERLIJN - HelloFresh SE heeft 2020 afgesloten met meer dan 600 miljoen geleverde maaltijden aan klanten over de hele wereld. De groepsomzet voor 2020 bedroeg 3,75 miljard euro (+111 procent jaar op jaar bij constante wisselkoersen, boekjaar 2019: 1,8 miljard euro), met ondersteuning van een sterke klantengroei in de beide operationele segmenten.

Het vierde kwartaal van 2020 was met een omzet van meer dan 1,1 miljard de sterkste periode voor het bedrijf. Volgens HelloFresh was dit te danken aan de groei van het aantal actieve klanten tot 5,3 miljoen aan het einde van het vierde kwartaal en de forse order volumes en de stijging van de gemiddelde waarde per order.

Dominik Richter, ceo en mede-oprichter van HelloFresh: “2020 was zonder twijfel een jaar zoals nooit tevoren. Dankzij onze sterke infrastructuur zijn wij erin geslaagd onze activiteiten snel op te schalen om in de stijgende vraag te voorzien. Ik ben heel trots op de ongelooflijke prestatie van ons team, dat meer dan 600 miljoen maaltijden veilig heeft geleverd bij onze klanten thuis."

Volgens Richter heeft thuis koken en eten een totaal nieuwe betekenis gekregen. Wanneer de pandemie over is verwacht hij dat consumenten zullen blijven vertrouwen op online aanbieders zoals HelloFresh. “Aangezien velen de meerwaarde van ons aanbod hebben ervaren op het gebied van prijs, verscheidenheid en gemak, verwachten wij dat consumenten de boodschappen voor de avondmaaltijd blijven bestellen bij ons.”

Pauwel Wiertsema, ceo HelloFresh Benelux: “We zijn erg trots dat we aan meer klanten dan ooit tevoren hebben mogen leveren en continu hebben kunnen voldoen aan de stijgende vraag. Daarnaast hebben we ook kunnen innoveren en onze klanten veel meer recepten en producten kunnen bieden om uit te kiezen. Onze investeringen in een groter menu, betere service en betere prijs hebben echt hun vruchten afgeworpen. Ook in 2021 blijven we ons aanbod verder uitbreiden en zullen we ons blijven verbeteren om op een steeds duurzamere manier te opereren."

Verwachtingen

HelloFresh heeft afgelopen jaar verder geïnvesteerd in de uitbreiding van capaciteit en het productaanbod. Ook internationaal is het bedrijf met succes blijven investeren in groei. Dit betrof onder andere de aankoop van Factor75; een onderneming uit Chicago die kant-en-klare maaltijden verkoopt. In december maakte de onderneming de strategie voor de middellange termijn bekend, waarin zij ook voor de komende jaren aanzienlijke groei verwacht. Voor het volledige jaar 2021 verwachten ze indicatief een omzetgroei bij constante wisselkoersen van 20 tot 25 procent en een gecorrigeerde EBITDA-marge van 9 tot 12 procent. Daarbij is rekening gehouden met de verwachte financiële impact van de overname van Factor75.

Bron: Levensmiddelenkrant