Hellofresh market uitgerold in Verenigde Staten

‘Amerikanen omarmen online boodschappendiensten meer dan ooit’

NEW YORK - HelloFresh breidt het assortiment in de Verenigde Staten uit door de uitrol van versproducten. De Marktproducten, die eerder dit jaar al in Nederland beschikbaar werden, variëren van kant-en-klaarmaaltijden en desserts tot verse producten en kruidenmixen.

De verschillende producten kunnen worden toegevoegd aan de wekelijkse maaltijdkits. HelloFresh Nederland was de eerste regio waar de Markt (internationaal Market) gelanceerd werd. Door deze service kunnen klanten, sinds begin dit jaar, naast de box tevens extra producten bestellen. Ze kunnen kiezen uit een reeks artikelen van leveranciers en deze met hun maaltijdbox laten bezorgen.

Groeistrategie

De komende maanden worden de producten van de Market uitgerold voor Amerikaanse klanten. Deze uitbreiding is onderdeel van de strategie van het Duitse bedrijf om een volledig geïntegreerde voedseloplossing te worden. Met de uitbreiding wil het bedrijf een one-stop-option worden voor maaltijden en snacks. HelloFresh Market biedt haar klanten meer gemak door alle voedselbenodigdheden op één plek aan te bieden. “Dit helpt HelloFresh haar klantenbestand beter te bedienen en de transactiewaarde te vergroten,” aldus het bedrijf.

Uitbreiding

“We zijn verheugd om onze klanten met de lancering van HelloFresh Market een uitgebreide selectie van heerlijke maaltijdoplossingen en kruidenierswaren aan te bieden die aan hun behoeften zullen voldoen, vooral in een tijd waarin Amerikanen meer dan ooit online boodschappendiensten omarmen”, zegt Uwe Voss, ceo van HelloFresh US. “Door middel van onze state-ofthe-art supply chain en technologische infrastructuur, zullen we superieure full-service levering bieden voor alle maaltijdgelegenheden, en een groter deel van het totale voedselbudget van onze klanten veroveren.”

Pauwel Wiertsema, ceo HelloFresh Benelux, vertelt meer over de ontwikkelingen in Nederland: “We boden al extra’s zoals een fruit-, bak- en wijnbox. Sinds begin dit jaar hebben we meer dan 150 producten toegevoegd, zoals brood, kaas, desserts en nog veel meer. Het is goed om te zien dat onze klanten blij zijn met deze ontwikkeling en dat de toegevoegde producten nu al bijdragen aan het lokale succes.”

In Nederland zal het assortiment aan extra’s eind augustus worden uitgebreid naar driehonderd producten.

Bron: Levensmiddelenkrant