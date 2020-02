HelloFresh elektrisch de Amsterdamse wegen op

AMSTERDAM – HelloFresh wil in 2022 voor 50 procent emissievrij bezorgen in de Benelux en heeft daarin nieuwe stappen gezet. Amsterdam is daarmee de eerste stad waar de maaltijdboxbezorger de weg op gaat met elektrische, emissievrije busjes.

De eerste stappen naar 50 procent emissievrij bezorgen zijn in oktober gezet met het optimaliseren van de bezorgroutes, doormiddel van nieuwe transportplanningssoftware van Conundra OptiFlow. Onder andere een efficiënter samengesteld rittenplan, het openen van hubs in België en ‘groene levertijden’ waardoor klanten zelf kunnen zien wat het meest duurzame bezorgmoment is, zorgen ervoor dat de bezorgers minder uren en kilometers maken voor het bezorgen van de maaltijdboxen.

“De uitrol van diverse initiatieven, zoals de groene levertijden en de implementatie van Conundra OptiFlow, bespaart HelloFresh maandelijks negen ritten om de aardbol”, aldus Thomas Stroo, coo van HelloFresh Benelux. “Daarnaast zit de laadruimte van onze bezorgbusjes 16 procent voller. Gezamenlijk zorgt dit alles voor een reductie van 867 ton CO2 in de Benelux op jaarbasis.”

Speciale cityhub

Stroo wijst erop dat duurzaamheid belangrijk is voor HelloFresh. “Denk bijvoorbeeld aan ons duurzame distributiecentrum in Bleiswijk met BREAAM Certificate of Excellence”, aldus Stroo. “We zetten nu de volgende stap: bezorging van onze maaltijdboxen met elektrische busjes en dus geheel emissievrij. We focussen eerst op het gebied binnen de ring van Amsterdam. Door de aanwezigheid van een speciale cityhub in Diemen waar de busjes kunnen opladen en de grote hoeveelheid klanten die HelloFresh in Amsterdam heeft, is dit een logische eerste keuze.”

De maaltijdboxleverancier belooft verdere ontwikkelingen. Stroo: “De busjes hebben op dit moment een beperkte actieradius waardoor we nog niet in de hele Benelux elektrisch kunnen bezorgen, maar uiteraard werken we samen met verschillende autofabrikanten om dit mogelijk te maken. We streven ernaar om tegen het einde van 2022 de helft van onze bezorging in de Benelux elektrisch te kunnen verzorgen, waarbij we in eerste instantie focussen op de stedelijke gebieden.”

Bron: Levensmiddelenkrant