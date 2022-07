Hema Frankrijk: 'In potentie ruimte voor verdubbeling'

[UPDATE 13-7] PARIJS – Hema Frankrijk 'ziet ruimte' het aantal winkels te verdubbelen. Het bedrijf is nog niet concreet bezig zich hierop te richten. Dat meldt de directeur van Hema Frankrijk Stéphane Frenkel tegen de website Républik Retail. Eerder stond daar te lezen dat het bedrijf in vier jaar tijd het aantal winkels in Parijs en omgeving zou gaan verdubbelen. Naar nu blijkt is dat niet het geval.

“Het jaar 2021 was ingewikkeld”, vertelt Frenkel aan het Franse medium. “Onrendabele winkels zijn gesloten en we zijn voorzichtig geweest met onze uitgaven. We hebben nog steeds de wens om de omzet te ontwikkelen en ons netwerk uit te breiden.”

Potentieel

Hema heeft op dit moment 68 winkels in Frankrijk, waarvan een groot deel in de regio Parijs. “We hebben het potentieel om ons netwerk in de komende vier jaar te verdubbelen door ons uitsluitend op filialen te concentreren”, aldus Frenkel. “De franchise komt misschien later wel.”

Het bedrijf zou zich bij de uitbreiding op winkels van ongeveer 400 vierkante meter richten, op locaties met veel bezoekers. “Met deze oppervlakte kunnen we de breedte van ons assortiment laten zien en benutten we elke centimeter van de winkel.”

Imago

De winkels zijn volgens Frenkel het imago van Hema. “Wij investeren niet in mediacampagnes. We hebben veel fans op sociale media maar we werken niet met influencers. De winkels zijn het belangrijkste communicatiemiddel, naast online aanwezigheid.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops