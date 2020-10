Hema introduceert vegetarische rookworst: OokWorst

AMSTERDAM – Vanaf maandag 26 oktober is de iconische rookworst van Hema beschikbaar in een vegetarische variant onder de naam OokWorst. “Wat de rookworst tot een icoon maakt, is de unieke smaak. Met de introductie van de OokWorst kunnen Nederlanders nu bij ons terecht voor een lekkere vegetarische worst”, melden Demi Tammer en Lisanne Rahusen, productmanagers vleeswaren & rookworst bij Hema.

De vegetarische rookworst is gemaakt op basis van plantaardige oliën, erwtenvezel en erwten- en vrijeuitloopei-eiwit, voorzien van het 2 sterren Beter Leven keurmerk. De rookworst is al jarenlang een Hema-icoon. Zo begon een Amsterdamse filiaalhouder in 1936 met de verkoop van warme rookworst omdat hij te veel worsten had ingekocht. Om bederf tegen te gaan is hij de rookworst warm gaan verkopen in een kraam voor zijn winkel. Vanaf de eerste dag was het een hit.

Met de introductie van OokWorst zet Hema een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid, stellen Tammer en Rahusen. “Steeds meer Nederlanders willen minder vlees eten. Dit willen wij beter, leuker en makkelijker maken door alternatieven aan te bieden. De unieke smaak was de grote uitdaging en een waardig alternatief ontwikkelen heeft daarom ruim een jaar geduurd. Uiteindelijk moet de OokWorst gewoon lekker zijn.” De OokWorst is verkrijgbaar in alle Hema-winkels.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops