Hema opent deuren in De Gaard in Utrecht

AMSTERDAM – Hema neemt op 19 augustus een nieuw pand in gebruik in het winkelcentrum De Gaard in Utrecht. Het wordt de tiende winkel van de formule in de stad.

De zaak telt 388 m2 en is ingericht aan de hand van het nieuwste Hema concept. Volgens het hoofdkantoor is het vooral de overzichtelijkheid en de frisse uitstraling van de winkels die bij klanten in het oog springen. Zo zou de indeling in productwerelden in één keer duidelijk maken waar klanten moeten zijn.

Locatie

Het is de eerste winkel van de keten in het gebied rondom het winkelcentrum De Gaard, daarom is de keuze op die plek gevallen. De winkel is voorzien van de nieuwste inrichting, waardoor het naar eigen zeggen een warme en duurzame uitstraling krijgt.

Bron: Levensmiddelenkrant