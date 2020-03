Hema opent nieuwe winkel in centrum Eindhoven

EINDHOVEN - Hema opent op 12 maart haar nieuwe winkel in het centrum van Eindhoven. Het warenhuis had een filiaal op de Rechtestraat, maar opent nu de nieuwe vestiging aan het 18 Septemberplein.

Volgens Hema zal het nieuwe filiaal een winkeloppervlakte hebben van 1.750 vierkante meter en ingericht zijn volgens het nieuwste winkel- en restaurantconcept. Zo staan alle dames- en herenmode, producten voor de badkamer, keuken, baby en woonkamer voortaan bij elkaar in werelden.

Hema keuken

Voor de foodafdelingen en restaurants is een nieuw concept ontwikkeld onder de naam ‘Hema keuken'. Daar zullen balies te vinden zijn met salades, broodjes, smoothies, sappen en verse soepen worden bereid.

Eindhoven

Phillip Mes, landendirecteur Hema Nederland: “Al meer dan 92 jaar maakt Hema het dagelijks leven van onze klanten in Eindhoven beter, leuker en makkelijker. Ik ben bijzonder trots dat op donderdag 12 maart de vernieuwde Hema in Eindhoven opent. In de afgelopen tijd is het nieuwste Hema winkel- en restaurantconcept uitgebreid getest onder klanten in Nederland en België. Hema ontving tijdens de testperiode veel positieve reacties van zowel klanten als haar medewerkers. Het uitrollen van het nieuwe winkelconcept is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van Hema die bestaat uit het verbeteren van de prestaties in de kernmarkten Nederland en België, internationale groei met partners en de groei van eigen onlinekanalen.”

Bron: Levensmiddelenkrant