Hema opent winkels in Mexico

MEXICO-STAD – Hema wil voor het einde van dit jaar tien winkels geopend hebben in Mexico. De eerste winkels zullen in de Mexicaanse hoofdstad geopend worden, waarna andere regio’s zullen volgen.

In de komende jaren wil Hema uitgroeien naar 200 winkels in het Noord-Amerikaanse land. Mexico is het twaalfde land waar Hema aanwezig is.

Kansen

Tjeerd Jegen, ceo van Hema vertelt dat het bedrijf verwacht met

typische Hema-producten in te kunnen spelen op de dagelijkse behoeften van

Mexicaanse gezinnen en consumenten. "Verder zien we enorme kansen in Mexico

vanwege de grootte van het land en de strategische ligging tussen Noord- en Zuid-Amerika. Ook in Mexico gaan we samenwerken met franchisepartners waardoor we in

korte tijd veel winkels kunnen openen tegen een aantrekkelijk investeringsniveau. Dit

past in onze strategie om te groeien met partners en om van HEMA een echt

wereldmerk te maken.”

Bron: Out.of.Home Shops/Levensmiddelenkrant