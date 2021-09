Hema trekt stekker uit Spaanse winkels

AMSTERDAM – Hema sluit na de winkels in het Verenigd Koninkrijk ook de zes vestigingen in Spanje. Hiermee zegt de warenhuisketen zich nog sterker op de kernmarkten te kunnen focussen.

In de loop van 2022 sluiten alle winkels in Spanje, die gevestigd zijn in Barcelona en Madrid. Daarmee was de formule acht jaar actief in het Zuid-Europese land.

Thuismarkten

Saskia Egas Reparaz, ceo Hema, meldde eerder al in Het Financieele Dagblad dat het bedrijf zich de komende jaren gaat focussen op de thuismarkten Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. "Landen waar een leidende positie in de markt van het ‘alledaagse leven’ en duurzame groei mogelijk is". Daarom sloten deze zomer ook de winkels in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn verder nog filialen te vinden in Duitsland, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten.

Evalueren

Egas Reparaz vult aan: “Het is natuurlijk jammer om tot de conclusie te moeten komen dat we in Spanje geen leidende marktpositie hebben kunnen opbouwen. Wij evalueren onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden. Dat is voor Hema, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter.”

