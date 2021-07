Hema trekt zich terug uit Verenigd Koningrijk

AMSTERDAM – Hema sluit alle zes winkels in het Verenigd Koninkrijk aan het einde van de zomer, om zo een sterkere focus te leggen op de kernmarkten Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Het Britse avontuur van de warenhuisketen stopt daarmee na zeven jaar.

Deze beslissing sluit aan bij de eerder gecommuniceerde strategie van de nieuwe eigenaren en de op 1 juni aangestelde ceo Saskia Egas Reparaz. Hema werd vorig jaar oktober overgenomen door investeringsmaatschappij Parcom en ondernemersfamilie Van Eerd, eigenaar van Jumbo. Met het vertrek bij de westerburen zegt Hema invulling te geven aan duurzame groei in de kernmarkten.

Concentreren

Reparaz is teleurgesteld: “Natuurlijk is het jammer dat we afscheid moeten nemen van onze collega’s en klanten in het Verenigd Koninkrijk. We zijn in 2014 in het land gestart als onderdeel van de toenmalige strategie om uit te groeien tot een internationaal merk. We hebben echter nooit een solide positie in de Engelse markt weten op te bouwen.” De ceo kijkt echter positief naar de toekomst: “Wij evalueren nu onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden. Dat is voor Hema, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter.”

Bron: Levensmiddelenkrant