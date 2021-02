Hema verbetert omnichannel met app

AMSTERDAM – Met de release van de nieuwste versie van de Hema-app kondigt het bedrijf haar volgende stap aan in de omnichannel groeistrategie. De app richt zich op het optimaliseren van de online shopervaring en is na klantfeedback uitgebreid met verschillende functionaliteiten.

“In een snelgroeiende en competitieve e-commercebranche is aanpassingsvermogen heel belangrijk”, aldus Thijs Schouten, head of online trading bij Hema. “Klanten willen overal en altijd makkelijk en snel kunnen shoppen. Waar in de voorgaande app klanten eerst werden doorverwezen naar de mobiele website, is nu ook het shopgedeelte native gebouwd waardoor Hema de klanten een veel snellere en gebruiksvriendelijkere ervaring kan bieden.”

Het zoeken, vinden en bekijken van producten en aangeven welke producten favoriet zijn, gaat nu eenvoudiger. De app is speciaal gebouwd voor klanten die online winkelen op hun mobiele telefoon, in plaats van een online weergave van een fysieke winkel proberen te weergeven. Daarnaast kunnen producten gescand worden vanuit de app om ze opnieuw te bestellen en kan de digitale klantenkaart ook offline gescand worden.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops