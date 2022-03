Henk Jan Beltman neemt na 12 jaar afscheid van Tony Chocolonely

AMSTERDAM – Beltman was 12 jaar lang chief chocolate officer en grootaandeelhouder bij de chocoladefabrikant. In deze periode is Tony uitgegroeid tot een bedrijf dat samenwerkt met 12.000 boeren en 400 werknemers. Per 1 oktober 2022 neemt Douglas Lamont het roer over.