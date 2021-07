Hoogvliet benoemt Dave Pieters tot nieuwe algemeen directeur

BLEISWIJK – Dave Pieters is per 1 oktober 2021 benoemd tot algemeen directeur van Hoogvliet Supermarken. Daarnaast zijn Uitze Tjeerdsma en Chris Dik toegetreden tot de Raad van Commissarissen.

Pieters neemt het stokje over van Siep de Haan die in totaal twintig jaar werkzaam was bij Hoogvliet, waarvan de laatste dertien jaar als algemeen directeur. Hoogvliet bedankt De Haan voor zijn lange en grote bijdrage aan het bedrijf.

(Internationale) ervaring

Pieters heeft ervaring opgedaan bij diverse supermarkten en (retail)concepten. Zo werkte hij onder andere bij Aldi, Ahold en Coles in Australië en heeft hij (directie-)functies bekleed bij Hans Anders en Nike. De afgelopen jaren was hij werkzaam als ceo bij Pont Meyer. Tezamen is dit goed voor ruim elf jaar aan ervaring. Samen met Luuc Turkstra (financieel directeur) en Rutger van den Bout (commercieel directeur) vormt Pieters de statutaire directie van de formule. “Ik heb altijd een supermarktorganisatie willen leiden. Hoogvliet is een prachtbedrijf met veel kansen. Ik zie veel mogelijkheden voor groei. Hoogvliet is daarvoor nu goed voorgesorteerd." vertelt Pieters enthousiast.

Raad van Commissarissen

Binnen de Raad van Commissarissen zijn twee nieuwe benoemingen. Voorzitter Uitze Tjeerdsma wordt opgevolgd door Alfred Levi, en Chris Dik neemt het over van Peter Verveen. Leen Hoogvliet is erg verheugd over deze benoemingen: “Met de komst van Dave Pieters en de invulling van de Raad van Commissarissen is de top van Hoogvliet Super versterkt met nieuw elan, grote ervaring en kennis en kunde. Samen met de ruim zevenduizend medewerkers maken wij ons gereed voor de volgende fase van het bedrijf. Met veel vertrouwen en plezier kijk ik uit naar de samenwerking."

Bron: Levensmiddelenkrant