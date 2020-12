Hoogvliet Eat Me avocado’s nu dubbel zo lang houdbaar

ALPHEN AAN DEN RIJN – Als eerste Nederlandse supermarkt heeft Hoogvliet Eat Me avocado's met de revolutionaire Apeel-technologie in het assortiment. Hierdoor blijft de kwaliteit langer op niveau en vertraagt het bederf van een product. Hoogvliet start de pilot in 36 winkels waar vanaf nu Eat Me avocado's met Apeel verkrijgbaar zijn.

De Apeel-technologie zorgt voor een plantaardige bescherming die helpt om vocht langer vast te houden en zuurstof in het fruit voor een langere periode te verminderen. Dit zorgt ervoor dat een eetrijpe avocado tot wel twee keer zo lang houdbaar is. Apeel is een soort tweede schil om de vrucht heen. De bescherming, die geur- en smaakloos is, wordt gemaakt van ingrediënten die van nature al in fruit zitten. Hiervoor worden schillen, fruitpulp en zaden gebruikt.

De bescherming is door de EU goedgekeurd voor gebruik in alle Europese landen en is 100 procent veilig en verantwoord. Als de pilot succesvol wordt afgerond zullen in januari 2021 alle 71 vestigingen van Hoogvliet aansluiten.

Minder verspilling

In Duitsland en Denemarken zijn Apeel avocado's al geruime tijd landelijk verkrijgbaar. Metingen gedurende de pilotfase lieten daar een halvering van voedselverspilling zien in winkels met Apeel avocado's van Nature's Pride. Het verschil per vrachtwagen is 3.900 avocado's, wat gelijk staat aan milieubesparing in de toeleveringsketen van 640 kg CO2 en 720.000 liter water.

Ed van Venrooij, category manager aardappelen, groente & fruit bij Hoogvliet is verheugd met de primeur: "Hoogvliet is altijd op zoek naar manieren om voedselverspilling te verminderen. De bescherming van Apeel is natuurlijk en veilig voor de consument en het helpt ons om derving tegen te gaan. Ook voor de klant is het prettig als zij meer tijd heeft om te kunnen genieten van eetrijpe avocado’s. Apeel is echt een innovatie waar wij bij Hoogvliet ontzettend blij van worden." Hoogvliet start met de verkoop van avocado's met Apeel, maar hoopt dat op korte termijn te kunnen uitbreiden met andere producten.

Bron: Levensmiddelenkrant