Hoogvliet en Feyenoord spelen elkaar de bal toe

BLEISWIJK – Supermarktketen Hoogvliet en voetbalclub Feyenoord zijn een officieel partnerschap aangegaan voor de duur van twee jaar. Zowel het 1e herenelftal als het 1e van de vrouwen zijn onderdeel van de overeenkomst, net als de Feyenoord Foundation.

Het is de bedoeling dat er aan beide kanten zichtbaarheid wordt gegeven aan de overeenkomst, dus in De Kuip, het thuisstadion van de Rotterdamse club, en in de 71 supermarkten van Hoogvliet. Klanten van Hoogvliet kunnen items bij elkaar sparen en kaarten voor thuiswedstrijden van Feyenoord Heren 1 en Vrouwen 1. Ook medewerkers maken kans om een thuiswedstrijd van de club bij te wonen.

Perfecte match

De directies van beide partijen hebben er alvast veel zin in. Directeur marketing & e-commerce bij Hoogvliet Sebastiaan van Duijn: “Wij zijn ontzettend trots dat wij ons de komende jaren mogen verbinden aan een topclub als Feyenoord. Hoogvliet is een echte familiesupermarkt en daarom past de grootste volksclub van Nederland, met haar trouwe legioen, perfect bij ons, onze klanten en onze medewerkers. Bij onze eerdere samenwerkingen merkten we al dat Feyenoord en Hoogvliet supermarkten een perfecte match zijn. In de regio waar onze supermarkten staan, wonen tenslotte heel veel Feyenoord-supporters.” Joris van Dijk, die commercieel directeur van Feyenoord is, erkent dat Hoogvliet ‘geworteld is’ in provincies waar veel Feyenoord-supporters wonen. “Door de handen ineen te slaan ontstaat een mooie kans om onze supporters ook op de supermarktvloer in aanraking te laten komen met Feyenoord. Daarnaast is het fantastisch dat Hoogvliet de club in de volledige breedte omarmt. Dit geeft eens te meer aan hoeveel meer Feyenoord is dan alleen voetbal in De Kuip”, aldus Van Dijk.

