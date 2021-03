IJsspecial: ‘Consumenten wil een restaurantervaring’

ZALTBOMMEL - De eerste zonnige dagen zijn achter de rug en de lente begint bijna. Met dat in het achterhoofd besteedt Levensmiddelenkrant aandacht aan de categorie ijs. Vorig jaar beleefde de categorie een forse groei, die te danken is aan de gevolgen van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de cijfers die door IRI zijn verstrekt.

Levensmiddelenkrant presenteert in week 11 de special IJs. In deze uitgave bekijken we de categorie ijs. Welke trends zijn er? Hoe is de ontwikkeling de afgelopen jaren? En hoe kun je een product als ijs extra laten renderen door de juiste schappositie? Levensmiddelenkrant bundelt de antwoorden op deze vragen in deze ijsspecial.

Omzetgroei

Het totaal aantal ijsverkopen bij supermarkten lag vorig jaar op 394 miljoen euro. Dat betekent een groei van 19 procent ten opzichte van dat jaar ervoor. “Er is sprake van een forse groei, want van 2018 op 2019 waren de resultaten min of meer stabiel”, vertelt Jessy Hommen, strategic insight analist bij IRI, aan Levensmiddelenkrant.

De productgroepen die de meeste omzetgroei hebben gerealiseerd zijn multipacks (+17 procent) en schepijs (+23 procent). “Binnen de categorie hebben wij de volgende soorten ijs geformuleerd: multipacks, schepijs, ijstaart/dessert, singles en invrieslolly’s. Multipacks zijn alle verpakkingen zoals de Cornetto’s, Magnums en Raketjes, waarbij er meerdere ijsjes in één verpakking zitten. Singles zijn de losse ijsjes die bijvoorbeeld in een kleine diepvriezer bij de kassa staan. Onder schepijs vallen alle bakken ijs, maar ook de bekers zoals van Ben & Jerry’s”, licht Hommen toe. Het aandeel van introducties in de categorie is ongeveer gelijk gebleven aan 2019. Toen kwam 18 procent van de omzet uit nieuwe producten en vorig jaar was dat 17 procent.

Oorzaken

De forse omzetgroei in het ijsschap komt mede door de sluiting van de horecabranche en andere maatregelen door het coronavirus. “COVID-19 speelt een grote rol in deze ontwikkeling. De totale omzet van supermarkten is uiteraard harder gestegen dan dat we in andere jaren hebben gezien, waardoor iedere categorie groeit. Voor ijs speelt hier natuurlijk ook mee dat terrassen waren gesloten. Consumenten hebben om die reden vaker ijs gekocht om een ‘restaurantervaring’ te krijgen. Daarnaast zien we dat ijsblokjes een grote groei laten zien, omdat meer drankjes thuis zijn gemaakt”, vertelt Hommen. Een andere reden die de groei verklaart is dat veel consumenten vakantie in eigen land hebben gevierd. “We hadden tenslotte deze zomer een hittegolf. Dit effect is terug te zien in de data. Op het moment dat de temperatuur stijgt, nemen ook de ijsverkopen toe.”



Bron: Levensmiddelenkrant