Illycaffè introduceert Cold brew classico: koffie in blik

TRIËST – Illycaffè brengt ‘illy Cold brew ready to drink classico’ op de markt. De 100 procent Arabica-melange in het blikje is gedurende twaalf uur lang koud gebrouwen, waardoor naar eigen zeggen alle aroma’s van de illy-blend behouden zijn.

De smaak wordt versterkt, zonder toegevoegde suikers en kunstmatige smaak- en kleurstoffen. Het drankje bevat vijf calorieën. De koffiebrander noemt het een ideale oplossing voor een doelgroep die geïnteresseerd is in een gezonde levensstijl, nieuwe trends en in producten die milieuvriendelijk en duurzaam zijn. De verpakking is namelijk van recyclebaar aluminium.

Uitgebalanceerd

De brouwmethode geeft volgens de fabrikant het product zijn uitgebalanceerde smaak met nadruk op de aroma’s van de melange, met tonen van chocolade, gedroogd fruit en granen. Hierdoor is het drankje ook geschikt als ingrediënt in cocktails. Het is bedoeld voor elk moment van de dag, alsook voor onderweg. De cold brew is verkrijgbaar in blikjes van 250 ml voor een adviesverkoopprijs van 2,29 euro per blik, voor retail en horeca.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops