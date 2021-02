Interview: verandert aankoopgedrag ook merkbaar bij bol.com

Essentiële artikelen in maart, producten voor vermaak in het voorjaar en kerstspullen vanaf oktober

UTRECHT - Dé specialist in de onlineverkoop van non-foodartikelen in Nederland is bol.com. Wat ruim twintig jaar geleden begon als een online boekenwinkel, is inmiddels uitgegroeid tot een platform met 12 miljoen actieve klanten in Nederland en België, met een assortiment van ruim 28 miljoen voornamelijk nonfoodartikelen.

Sinds 2012 is het webwarenhuis in handen van Ahold Delhaize. Daarna is het alleen maar verder gegroeid, mede door het aanbod van Nederlandse en Belgische ondernemers, die inmiddels voor circa 60 procent van het aantal verkochte artikelen op het bol.com platform zorgen. Ook in consumentengemak wordt steeds verder geïnvesteerd, door bijvoorbeeld een eigen app, waarmee met gemak kan worden besteld, en – rekenend met de cijfers van februari 2021 – met ruim 6300 afhaalpunten voor de pakketjes.

Ook aan huis wordt er volop bezorgd, waarbij het in sommige gevallen zelfs mogelijk is om het pakketje op de dag van bestellen al in huis te krijgen. Ook in het coronajaar was bol.com daarom een uitkomst. Eva Herschbach, woordvoerder bij bol.com, bespreekt de trends van 2020.



Wat zijn jullie bestverkopende artikelen?

“Dat ligt er natuurlijk aan op welk moment je dat vraagt. Afgelopen week deden winterse artikelen, zoals sleeën en schaatsen het heel goed. Maar als je het hebt over wat voor soort producten gemiddeld over het hele jaar verkocht worden bij bol.com, geeft dat een heel ander beeld. Op ons platform verkopen we ruim 28 miljoen verschillende artikelen samen met ruim 42.000 verkooppartners. Dat zorgt voor een heel ruim aanbod en veel verschillende productcategorieën. De top 10 van bestverkochte producten over heel 2020 bestond bij ons uit: boeken, niet-medische mondmaskers, hoesjes voor de mobiele telefoon, films/tv-series, videogames, constructiespeelgoed, muziek, bordspellen, luiers en in-ear koptelefoons.



Wat voor veranderingen in aankoopgedrag kunnen jullie zien sinds de start van de coronamaatregelen?

“Corona heeft zeker een grote invloed gehad op het aankoopgedrag van onze klanten. In het begin van de coronauitbraak, rond half maart vorig jaar, kochten klanten naast veel voeding in de supermarkten, bij ons vooral essentiële artikelen: zeep, schoonmaakproducten en babybenodigheden zoals luiers.

Daarna zagen we dat onze klanten artikelen kochten om thuis te kunnen werken en leren. Daardoor stegen de verkopen van beeldschermen en koptelefoons, gevolgd door vermaak voor het hele gezin in de vorm van bordspellen, puzzels, knutselspullen en buitenspeelgoed zoals trampolines. Ook was er een toename in de vraag naar thuissportartikelen, zoals yogamatjes, kettlebells en bokszakken.

Richting de feestdagen zagen we nog wat andere opvallende ontwikkelingen: kerst begon vroeger dan ooit in 2020. Al sinds eind oktober signaleerden we een enorme groei in de verkoop van kerstbomen, kerstverlichting en kerstversiering. Ook zagen we dat mensen het in huis en in de tuin gezelliger wilden maken door de verkoop van kaarsen en terrasverwarmers. Bordspellen, constructiespeelgoed – zoals Lego – games voor spelcomputers en puzzels deden het eveneens goed rondom de feestdagen. En net zoals rond het voorjaar zagen we de verkoop van thuissportartikelen tegen het einde van het jaar weer toenemen. We hebben ons het hele jaar vooral gericht op het zo goed en adequaat mogelijk anticiperen op wat onze Nederlandse en Belgische klanten doormaken en hen, samen met onze verkooppartners, die artikelen te bezorgen die zij op dat moment nodig hadden.”



Zouden jullie, als onderdeel van Ahold Delhaize, een vergelijkbare samenwerking met Albert Heijn voor jullie zien, als Hema sinds kort heeft met Jumbo?

“De expertise van bol.com ligt in de verkoop van non-foodartikelen en de verkoop van food ligt dan ook bewust bij Albert Heijn en bij Delhaize. Wel werken we met Albert Heijn en met Delhaize samen op het gebied van afhaalpunten waar onze Nederlandse en Belgische klanten hun bol.com-pakketjes kunnen ophalen. Ook verkopen we op ons platform sinds enige tijd artikelen van Etos. We blijven natuurlijk kijken hoe we in de toekomst nog meer kunnen samenwerken.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.